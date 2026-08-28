شکست تیم ملی بسکتبال در انتخابی جام جهانی 2027

نخستین دیدار تیم ملی بسکتبال در مرحله دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، با شکست برابر نیوزیلند در دیداری نزدیک که به وقت اضافه کشیده شد، همراه بود.

رقابت‌های بسکتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ از دیروز (جمعه ۶ شهریور) وارد مرحله دوم شد تا ۱۲ تیم حاضر در این مرحله طی سه پنجره چهارم، پنجم و ششم، برای کسب سهمیه جهانی با یکدیگر رقابت کنند. در چارچوب این مرحله و از پنجره چهارم، تیم ملی بسکتبال کشورمان دیروز از گروه E به مصاف نیوزیلند رفت. در این دیدار که به میزبانی مانیل برگزار شد، ملی‌پوشان کشورمان بعد از واگذاری نتیجه کوارتر نخست، رقابتی پایاپای را با حریف دنبال کردند که بارها به تساوی کشیده شد و در نهایت هم منجر به تساوی ٨٠-٨٠ در پایان وقت قانونی همراه بود. بدین ترتیب دیدار دو تیم ایران و نیوزیلند به وقت اضافه کشیده شد، در ٥ دقیقه وقت اضافه اول، ملی‌پوشان ایران شکست خوردند و بدین ترتیب نتیجه نهائی را با دو اختلاف امتیاز و با نتیجه ٩٣ به ٩١ واگذار کردند.

تیم ملی بسکتبال ایران دومین دیدار خود در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی را یکشنبه برابر فیلیپین برگزار می‌کند، این دیدار همچون دیدار امروز که امتیاز میزبانی آن از ایران سلب شده بود در مانیل برگزار خواهد شد. در پایان سه پنجره مرحله دوم انتخابی جام جهانی، سه تیم برتر هر یک از گروه‌های E و F همراه با بهترین تیم چهارم این دو گروه صاحب سهمیه جهانی می‌شوند. جام جهانی ٢٠٢٧ قطر به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.