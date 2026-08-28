اعلام وضعیت اضطراری «برقی» در آمریکا در پی تهدید بازیگران خارجی!

رئیس‌جمهور آمریکا در پی آنچه «تهدید فزاینده» بازیگران خارجی علیه شبکه برق این کشور خوانده است، فرمان اجرایی صادر و در آمریکا «وضعیت اضطراری ملی» اعلام کرد.

در حالی که ترامپ در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده است ظاهراً صنعت برق این کشور هدف حملات سایبری مهاجمین ناشناس! قرار گرفته است. به طوری که وی مجبور شده است در آمریکا وضعیت اضطراری برقی اعلام کرد. دونالد ترامپ در توجیه صدور فرمان وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد: برخی بازیگران خارجی در حال ایجاد و سوءاستفاده از آسیب‌پذیری‌های شبکه برق آمریکا هستند؛ شبکه‌ای که برق موردنیاز دفاع ملی، خدمات اضطراری، زیرساخت‌های حیاتی و اقتصاد این کشور را تأمین می‌کند. طبق بیانیه‌ای که کاخ‌سفید در وب‌سایت خود قرار داد، ترامپ مدعی شده است وابستگی این کشور به تجهیزات خارجی شبکه برق، به‌ویژه با توجه به رشد سریع مراکز داده، هوش مصنوعی، صنایع پیشرفته و تولیدات دفاعی، خطرات امنیتی بیشتری ایجاد کرده است.