نخستوزیر کانادا: اهمیتی به تغییر نام دریاچه «انتاریو» از سوی ترامپ نمیدهیم
نخستوزیر کانادا به دنبال تغییر نام دریاچه «انتاریو» از سوی ترامپ اعلام کرد که کشورش اهمیتی به این موضوع نمیدهد و کماکان از نام قبلی این دریاچه استفاده خواهد کرد.
«مارک کارنی» روز پنجشنبه گفت که کانادا همچنان از نام «دریاچه انتاریو» استفاده خواهد کرد، صرفنظر از اینکه «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا آن را به «دریاچه آمریکا» تغییر نام داده است. به گزارش ایسنا، کارنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما میدانیم که آمریکا در حال تغییر است؛ روابط تجاری، سیاستهای خارجی، بناهای ملی و نامهای جغرافیایی آن در حال تغییر هستند. کاناداییها نیز میدانند که واقعیت را باید همانگونه که هست نامید: دریاچه انتاریو- در گذشته، اکنون و همیشه». نخستوزیر کانادا یادآور شد که نام این دریاچه ریشهای بومی دارد و بیش از چهار قرن قدمت دارد؛ یعنی قدمت آن به پیش از تشکیل کنفدراسیون کانادا و حتی پیش از اعلامیه استقلال آمریکا بازمیگردد. گفتنی است دریاچه انتاریو میان آمریکا و کانادا مشترک است.