اعتراضات مردمی علیه فساد مقامات دولتی در اندونزی به خشونت کشیده شد

سرویس خبری-

اعتراضات گسترده خیابانی در پایتخت اندونزی به فساد مقامات دولتی منجر به درگیری هزاران نیروی پلیس با مردم، بازداشت ده‌ها تَن و بسته شدن مسیرهای حمل‌ونقل شهری شد.

اندونزی، با تصویری که از رشد اقتصادی و توسعه سریع خود به جهان ارائه می‌کند، در سال‌های اخیر با زخمی قدیمی دست‌وپنجه نرم می‌کند، زخمی به نام فساد ساختاری، فاصله طبقاتی و بی‌اعتمادی فزاینده به نهادهای قدرت. ریشه این بحران را باید در پیوند دیرینه میان سیاست و منافع اقتصادی، ضعف سازوکارهای نظارت و مبارزه با فساد و همچنین احساس محرومیت بخش‌هایی از جامعه از ثمرات رشد اقتصادی جست‌وجو کرد. در چنین شرایطی، هر تصمیم اقتصادی یا امتیاز ویژه به صاحبان قدرت می‌تواند به نمادی از تبعیض تبدیل شود و خشم انباشته‌شده جامعه را به خیابان بکشاند؛ به‌ویژه آن‌که نسل جوان اندونزی، در عصر شبکه‌های اجتماعی، بیش از گذشته خواهان شفافیت، پاسخگویی و برخورد واقعی با فساد است.

اگر بخواهیم جرقه مشخص این موج اخیر اعتراضات اندونزی را توضیح دهیم، باید به اعتراضات سال گذشته برگردیم. موج جدید در واقع در سالگرد اعتراضات مرگبار اوت ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) شکل گرفت، اعتراضاتی که پس از خشم عمومی نسبت به امتیازات و مزایای نمایندگان مجلس، فشارهای اقتصادی و سپس مرگ عفان کورنیاوان، راننده تاکسی اینترنتی، که در جریان اعتراضات زیر خودروی پلیس جان باخت، به‌سرعت گسترش یافت. همین حوادث به نمادی از شکاف میان مردم و ساختار قدرت تبدیل شد و اعتراضات ضدفساد و ضد‌دولتی را شعله‌ور کرد؛ به‌گونه‌ای که یک سال بعد، در ۲۷ اوت ۲۰۲۶ (۵ شهریور)، همان خشم با محوریت فساد، فشار اقتصادی و مطالبه برخورد سخت‌تر با مفسدان دوباره به خیابان‌های جاکارتا بازگشت.

پنجشنبه خشن!

اعتراضات مردمی در جاکارتا، پایتخت اندونزی، در اعتراض به فساد مقامات دولتی و سیاست‌های دولتِ پرابوو سوبیانتو، شامگاه پنجشنبه، به خشونت کشیده شد و خیابان‌های پایتخت را به صحنه درگیری معترضان و نیروهای پلیس تبدیل کرد. این تجمعات که از صبح پنجشنبه در نزدیکی ساختمان پارلمان و با حضور هزاران نیروی پلیس آغاز شده بود، در ادامه با پرتاب سنگ و چوب به سوی نیروهای امنیتی، استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش و آتش‌زدن یک پاسگاه پلیس و دو موتورسیکلت همراه شد. پلیس اندونزی اعلام کرد ۶۵ نفر را به اتهام تلاش برای ایجاد ناآرامی بازداشت کرده و مدعی شد از آن‌ها سلاح بادی، تجهیزات ارتباطی و مواد اولیه ساخت کوکتل مولوتف کشف شده است. هم‌زمان، تداوم ناآرامی‌ها باعث شد شماری از مسیرهای قطارهای حومه‌ای، خطوط اتوبوسرانی و جاده‌های عوارضی اطراف پارلمان به‌طور موقت بسته یا تغییر داده شوند و بخشی از رفت‌وآمد شهری در جاکارتا مختل شود. این اعتراضات در شرایطی رخ می‌دهد که دولت پرابوو سوبیانتو با کاهش محبوبیت و افزایش نگرانی‌ها درباره سیاست‌های اقتصادی پرهزینه خود روبه‌روست. تظاهرات اخیر همچنین در سالگرد اعتراضات مرگبار ضد‌دولتی سال گذشته برگزار شد، اعتراضاتی که حدود دو هفته ادامه یافت و نخستین آزمون جدی دولت پرابوو سوبیانتو پس از روی کار آمدن بود. معترضان در تجمع‌های اخیر علاوه بر انتقاد از سیاست‌های دولت، خواستار برخورد سخت‌تر با مقامات فاسد شده‌اند. بر اساس یک نظرسنجی منتشرشده از سوی «تمپو»، میزان محبوبیت پرابوو در ماه جاری به ۳۸ درصد کاهش یافته است، مسئله‌ای که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور اندونزی برای بازسازی اعتماد عمومی، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با چالش جدی مواجه است. به این ترتیب، اعتراضات جاکارتا صرفاً یک ناآرامی موقتِ خیابانی نیست و می‌تواند نشانه‌ای از عمیق‌تر شدن نارضایتی اجتماعی از عملکرد دولت و سیاست‌های آن باشد.