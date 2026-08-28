گزارش‌های جدید از تداوم نسل‌کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد به دلیل تداوم محاصره این منطقه 11 هزار بیمار سرطانی غزه در معرض مرگ تدریجی قرار دارند.

در حالي که یک سال از توافق آتش‌بس ادعایی در نوار غزه مي‌گذرد، رژيم صهيونيستي به هيچ‌يک از مفاد آن پايبند نبوده و نه‌تنها تجاوزات وحشيانه خود عليه فلسطینیان را ادامه داده، بلکه محاصره‌ ظالمانه اين باريکه را نيز تشديد کرده است. منابع پزشکي نوار غزه اکنون از تشديد فاجعه‌ بهداشتي و زيست‌محيطي در اين منطقه به‌دلیل اقدامات صهیونیست‌ها خبر مي‌دهند. تل‌آویو به پشتوانه حمایت‌های آمریکا و کشورهای غربی، و نیز سکوت جامعه جهانی در حال تکمیل نسل‌کشی خود در غزه و تکرار همان الگو در کرانه باختری است. این در حالی است که نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل درباره خشونت صهیونیست‌ها و وخیم‌شدن اوضاع هشدار داده‌اند. «آتینا رای‌بورن»، مدير اجرايي انجمن آژانس‌هاي توسعه‌ بين‌المللي، در سخنراني خود در شوراي امنيت سازمان ملل، جزئيات تکان‌دهنده‌اي از مانع‌تراشي‌هاي رژيم صهيونيستي براي جلوگيري از ورود کمک‌هاي حياتي به نوار غزه فاش کرد. «راي‌بورن» با اشاره به اعمال سياست‌هاي محدودکننده اعلام کرد: صهیونیست‌ها به بهانه «مواد دو منظوره»، از ورود تجهيزات ضروري نظير قيچي، عصا، ويلچر و پروتزهاي مصنوعي به غزه جلوگيري مي‌کنند. مقامات صهیونیست علاوه بر جلوگيري از ورود متخصصان پزشکي، محدوديت‌هاي شديدي را بر کالاهاي پايه مانند روغن موتور اعمال کرده‌اند که منجر به افزايش 45 برابري قيمت آن در بازار غزه شده است. این در حالی است که صهیونیست‌ها با هدف گرسنگی دادن به مردم غزه و پاکسازی قومی فلسطینیان، ورود کمک‌های غذایی به این باریکه را به‌شدت محدود کرده‌اند. این مقام سازمان ملل می‌گوید مقامات صهیونیست ثبت فعاليت بيش از 30 سازمان امدادرسان بين‌المللي را لغو کرده‌اند. همچنين با جابه‌جايي مداوم «خطوط قرمز»، دسترسي به دست‌کم 85 نقطه حياتي شامل مدارس، کلينيک‌ها و منابع آب محدود شده است. کاهش روزافزون حريم عملياتي سازمان‌هاي امدادي در غزه، عمليات‌هاي بشردوستانه را به «نقطه‌ي فروپاشي مطلق» رسانده است.

وضعيت بحراني هزاران بيمار سرطاني

در اين ميان، بيماران سرطاني و صعب‌العلاج از برجسته‌ترين گروه‌هاي آسيب‌پذير در غزه هستند و رژيم اشغالگر قدس با ادامه‌ محاصره‌ ظالمانه‌ خود، مانع ورود داروها و تجهيزات تخصصي براي رسيدگي به روند درمان آنها مي‌شود. دکتر عصام يوسف، رئيس کميته‌ بين‌المللي مردمي حمايت از غزه، اعلام کرده است رژيم اشغالگر همچنان مانع خروج منظم بيماران براي دريافت درمان در خارج از غزه مي‌شود. بسياري از بيماران سرطاني در غزه نياز به دريافت درمان در بيمارستان‌هاي تخصصي خارج از غزه دارند، از جمله در بيمارستان‌هاي قدس يا کرانه‌ باختري که تجهيزات پرتودرماني و تخصصي در آنها وجود دارد. وي افزود: 4 هزار بيمار فلسطینی بيش از دو سال است براي معالجه به خارج از غزه معرفي شده‌اند و منتظر باز شدن گذرگاه‌ها هستند تا بتوانند براي درمان سفر کنند.

رئيس بخش آنکولوژي غزه در مورد وضعيت بيماران سرطاني در اين باريکه در سايه‌ تداوم محاصره اعلام کرد: ما مجبوريم به بيماراني که نياز به شيمي‌درماني دارند تنها «دوز تحمل موقت» بدهيم تا بتوانند درد را تحمل کنند و همچنان منتظر مجوز براي خروج آنها از غزه جهت تکميل روند درمان هستیم. گزارش‌ها حاکي از آن است که نرخ مرگ‌ومیر در میان بيماران سرطاني در غزه دو تا سه برابر بیشتر از میزان پیش از جنگ است. اکنون حدود 11 هزار بيمار سرطاني در غزه وجود دارند و افزايش مرگ‌ومير روزانه به عوامل متعددي از جمله کمبود پزشکان و وضعيت رواني بيماران ناشي از زندگي در منطقه جنگي مرتبط است. براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني، بيش از 18 هزار بيمار، از جمله حدود 4 هزار کودک در انتظار تخليه به خارج از غزه براي درمان پزشکي هستند. منابع بهداشتي غزه گزارش داده‌اند در سايه آسيب شديد جنگ به بيمارستان‌ها و مراکز بهداشتي، تعداد زيادي از مراکز درماني ويژه‌ بيماران سرطاني همچنان تعطيل هستند که اين امر ظرفيت نوار غزه را براي ارائه‌ خدمات انکولوژي به 11 هزار بيمار سرطاني، بيش از پيش کاهش داده است.

فاجعه‌ گرسنگي در سايه‌ محاصره

گرسنگی زیر سایه محاصره هم فشارها بر مردم غزه را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. جدیدترین آمار برنامه جهاني غذاي سازمان ملل (WFP) نشان مي‌دهد نزدیک به نیمی از خانواده‌هاي مورد بررسي در غزه گزارش داده‌اند که دست‌کم يک‌بار در 30 روز گذشته گرسنه به بستر رفته‌اند. هفت درصد از خانواده‌ها اعلام کرده‌اند بيش از 10 بار در اين دوره شب را گرسنه سحر کرده‌اند و نيمي از خانواده‌ها گزارش داده‌اند که دست‌کم يک‌بار کاملاً بدون موادغذايي مانده‌اند.

براساس تحليل امنيت غذايي برنامه جهانی غذا در ماه آگوست(مرداد)، 21 درصد از خانواده‌هاي مورد بررسي تنها يک وعده غذا در روز مصرف مي‌کنند و حدود 38 درصد تعداد وعده‌هاي غذايي روزانه خود را کاهش داده‌اند. 17 درصد نيز اعلام کرده‌اند بزرگسالان خانواده براي اولويت دادن به کودکان، مصرف غذاي خود را محدود کرده‌اند. سه‌چهارم خانواده‌هاي مورد بررسي از دشواري در دسترسي به بازار خبر داده‌اند و کمبود پول نقد و قيمت‌هاي بالاي موادغذايي از موانع اصلي تأمين غذا عنوان شده است. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است تنها یک‌سوم کامیون‌های حامل اقلام بشردوستانه مورد توافق در آتش‌بس اکنون وارد غزه می‌شود و رژیم صهیونیستی برای گرسنگی دادن به فلسطینیان مانع از ورود گسترده کامیون‌های حامل موادغذایی به این باریکه می‌شود.