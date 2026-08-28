افتتاح ۴۲ پروژه با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد و ۹۵۷۳ میلیون ریال در بخش جوکندان
تالش- خبرنگار کیهان:
۴۲ پروژه عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی در بخش تازهتأسیس جوکندان شهرستان تالش با اعتباری بالغ بر ۵۲ میلیارد و ۹۵۷۳ میلیون ریال با حضور مسئولان شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، با اشاره به افتتاح پروژههای هفته دولت در بخش جوکندان، که به صورت تجمیعی در مسجد امام حسین(ع) روستای چلونصر برگزار شد، عنوان کرد: در دومین روز از هفته دولت، ۴۲ پروژه در بخش تازهتأسیس جوکندان با اعتباری بالغ بر۵۲ میلیارد و ۹۵۷۳ میلیون ریال به بهرهبرداری رسید. وی افزود: این پروژهها در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، زیرساختی و اشتغالزایی اجرا شده و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات و بهبود زیرساختهای روستایی بخش جوکندان خواهد داشت.
فرماندار تالش گفت: از مجموع پروژههای افتتاحشده، ۲۸ پروژه مربوط به دهیاریهای بخش جوکندان است که عمدتاً در زمینه بهبود عبور و مرور و ساماندهی معابر روستایی اجرا شده است.
جمشیدی سهساری ادامه داد: اصلاح و توسعه شبکه آب شرب، اجرای طرحهای آسفالت معابر روستایی و همچنین بهرهبرداری از ۶ پروژه شرکت توزیع نیروی برق، از دیگر طرحهای افتتاحشده در این بخش است که پروژههای برقرسانی شامل نصب ترانسفورماتور و اجرای کابلهای خودنگهدار میشود.
وی همچنین از اجرای طرحهای اشتغالزایی در بخش جوکندان خبر داد و افزود: طرحهای اشتغالزایی اداره بهزیستی و طرحهای اشتغالزایی خودمالکی نیز در قالب پروژههای هفته دولت این بخش به بهرهبرداری رسیده است.
فرماندار تالش با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختها در بخش تازهتأسیس جوکندان خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، افزایش رفاه عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه است و روند اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در این بخش با جدیت دنبال خواهد شد.