برخی افراد واقعاً برای پشهها جذابتر هستند
تحقیقات جدید نشان میدهد پشهها همه انسانها را به یک اندازه انتخاب نمیکنند و عوامل مختلفی میتواند شما را به هدف جذابتری برای این حشرات تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ساینسآلارت، اگر پشهها شما را بیشتر از دیگران نیش میزنند، این موضوع فقط یک حس شخصی نیست؛ پژوهشهای علمی نشان دادهاند که برخی افراد واقعاً برای پشهها جذابتر هستند. پشهها یکی از خطرناکترین موجودات جهان بهشمار میروند، زیرا ناقل بیماریهایی مانند مالاریا، تب دنگی و ویروس نیل غربی هستند و سالانه بیش از یکمیلیون مرگ به بیماریهای منتقلشده توسط آنها مرتبط است. به همین دلیل، دانشمندان تلاش میکنند بفهمند چرا بعضی افراد بیشتر هدف پشهها قرار میگیرند و چه عواملی باعث انتخاب آنها میشود.
در یک مطالعه جدید منتشرشده در مجله علمی «آیساینس»، پژوهشگران دانشگاه بینالمللی فلوریدا (اِفآییو) با بررسی ۱۱۹ داوطلب در میامی، واکنش سه گونه پشه شامل «آیدِس اَجِپتی»، «آیدِس آلبوپیکتوس» و «کولکس کوئینکوفاسیاتوس» را نسبت به بوی بدن افراد آزمایش کردند. شرکتکنندگان بازوی خود را در دستگاهی مخصوص قرار دادند و محققان بررسی کردند که کدام افراد بیشتر توجه پشهها را جلب میکنند. نتایج نشان داد پشهها واقعاً بین افراد تفاوت قائل میشوند، اما فردی که برای یک گونه پشه جذابتر است، الزاماً برای گونههای دیگر نیز همین ویژگی را ندارد.
محققان معتقدند دلیل این تفاوت، ترکیبی از بوی طبیعی پوست، مواد شیمیایی منتشرشده از بدن و میکروبیوم پوست است. باکتریهای روی پوست انسان با ترکیبات طبیعی بدن واکنش نشان میدهند و بوهایی تولید میکنند که میتواند برای پشهها جذاب یا دافع باشد. در این تحقیق، دانشمندان ۲۴۶ نوع باکتری مختلف را میان شرکتکنندگان شناسایی کردند و دریافتند برخی باکتریها مانند «کورینهباکتریوم کفیررِزیدنتی»، «کوتیباکتریوم گرانولوزوم» و «استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس» بیشتر در میان افرادی دیده میشوند که پشهها علاقه بیشتری به آنها نشان دادهاند.
با وجود این یافتهها، دانشمندان هنوز همه رازهای مربوط به جذب پشهها به انسان را کشف نکردهاند. هزاران گونه پشه در جهان وجود دارد و هرکدام ممکن است به بوها و ترکیبات شیمیایی متفاوتی واکنش نشان دهند. با این حال، شناخت ارتباط میان بوی بدن، باکتریهای پوست و رفتار پشهها میتواند در آینده به تولید روشهای مؤثرتر برای کاهش جذب پشهها و مقابله با بیماریهای خطرناک ناشی از نیش آنها کمک کند.