براساس یک مطالعه جهانی تازه، بیش از یک‌چهارم کاربران نسل زد (Z)

با هوش مصنوعی (AI) طوری تعامل می‌کنند که انگار با یک دوست در حال ارتباط هستند و از این فناوری برای حمایت عاطفی و امور شخصی استفاده می‌کنند.

به گزارش ایسنا، یک نظرسنجی جهانی که به تازگی توسط «کسپرسکی» با هفت هزار و 200 شرکت‌کننده انجام شد، نشان داد نسل Z در مقایسه با سایر نسل‌ها از هوش مصنوعی بسیار فعال‌تر استفاده می‌کند.

بیش از یک‌چهارم پاسخ‌دهندگان (۲۷ درصد) اظهار داشتند که از این فناوری مانند یک دوست استفاده می‌کنند و این نشان‌دهنده تغییر دیدگاه از هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار ساده وظیفه‌محور به منبعی برای حمایت عاطفی و همراهی است.

این مطالعه نشان داد ۲۸ درصد از اعضای نسل Z در مورد مسائل شخصی که از به اشتراک گذاشتن آنها با دیگران دریغ می‌کنند، با هوش مصنوعی مشورت می‌کنند و این نشان می‌دهد سیستم‌های مکالمه‌ای به طور طبیعی چگونه با عادات دیجیتالی آنها سازگار می‌شوند.

تقریبا نیمی از شرکت‌کنندگان (۴۷ درصد) گزارش دادند که هر روز یا در فواصل منظم از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند که بالاترین سطح در بین تمام گروه‌های جمعیتی است.

جوانان از هوش مصنوعی برای اهداف مختلف استفاده می‌کنند از جمله ۵۶ درصد برای جستجوی اطلاعات، ۴۹ درصد برای مطالعه، ۴۷ درصد برای تولید ایده و ۳۹ درصد برای کار.

به گزارش آناتولی، بسیاری از این شرکت‌کنندگان با وجود فعالیت و اعتماد به نفس بالا در دنیای دیجیتال، خطرات مرتبط با هوش مصنوعی را دست‌کم می‌گرفتند.

کسپرسکی در ادامه این تحقیق به نقل از کارشناسان هشدار داده است که با شخصی‌تر شدن تعاملات، کاربران باید به‌خاطر داشته باشند که اطلاعات وارد شده به ابزارهای هوش مصنوعی باید به‌طور پیش‌فرض داده‌های غیرمحرمانه در نظر گرفته شوند زیرا این سیستم‌ها می‌توانند پاسخ‌های نادرستی تولید کرده و داده‌های حساس را افشا کنند.

وی اضافه کرد که تعامل با این فناوری هوشمند نباید با یک مکالمه خصوصی یا کاملاً قابل اعتماد اشتباه گرفته شود و از کاربران جوان خواست که از اطلاعات و داده‌های شخصی خود در فضای دیجیتال به طور جدی و آگاهانه محافظت کنند.