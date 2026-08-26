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کد خبر: ۳۳۶۸۴۷
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
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فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان:

جبهه رسانه‌ای انقلاب در برابر جنگ شناختی دشمن منسجم شود

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت جهاد تبیین و روایت صحیح وقایع گفت: جبهه رسانه‌ای انقلاب باید با تشکیل شبکه‌ای منسجم در برابر تهاجم ترکیبی و شناختی دشمن ایستادگی کند و با افزایش سواد رسانه‌ای، زمینه مقابله با شایعات و جنگ روانی را فراهم سازد.
 سردار مجتبی فدا در آیین اختتامیه دومین دوره جشنواره «راویان میدان» با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و روایت‌گری صحیح از اقتدار نظام اسلامی، اظهار کرد: نیروهای مسلح کشور به‌واسطه ممارست و همراهی با رهبر معظم انقلاب در دو دهه اخیر، نسبت به تحولات کشور فوق‌العاده هوشیار و هوشمند هستند، این هوشیاری موجب شده است تا در برابر پیچیده‌ترین تهدیدات، پاسخی قاطع و بموقع ارائه دهند. وی افزود: مردم ایران، مردمی باانصاف، ایثارگر و فداکار هستند که ۴۷ سال است با حضور پرشور خود در صحنه‌های مختلف، برگی زرین در تاریخ انقلاب رقم زده‌اند. برانگیختگی مردم و حضور داوطلبانه آنان در عرصه‌های دفاع از انقلاب، ثمره خون شهدای گرانقدر و رهبری امام راحل و مقام معظم رهبری است، این جایگاه و مقام شهید در میان مردم، نعمتی است که پس از ائمه اطهار‌(ع)، کمتر حکومتی از چنین سرمایه اجتماعی برخوردار بوده است.
فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان تصریح کرد: دشمنان انقلاب اسلامی، به‌ویژه در رویارویی با نیروهای مسلح و مردم ایران دچار خطای محاسباتی شده‌اند، قدرت‌های بزرگ دنیا تصور نمی‌کردند ایران با چنین اقتداری در برابر تهدیدات مقاومت کند، نمونه بارز این اقتدار، عملیات‌های موشکی و پهپادی ما بود که هیمنه قدرت‌های بزرگ را در هم شکست و به جهانیان ثابت کرد که در سایه وحدت، فناوری بومی و ایمان رزمندگان، می‌توان معادلات نظامی را تغییر داد.
سردار فدا با اشاره به نقش محوری وحدت در پیروزی‌های انقلاب گفت: مهم‌ترین انتظار، حفظ وحدت کلمه در جامعه است، دشمن تمام توان خود را برای ایجاد اختلاف، دوقطبی‌سازی و تضعیف امنیت پایدار به کار گرفته است؛ از این رو نباید اختلافات جزئی و سلیقه‌ای را به صحنه اجتماع بکشانیم.
وی خاطرنشان کرد: جبهه رسانه‌ای انقلاب باید با تشکیل شبکه منسجم، در برابر تهاجم ترکیبی و شناختی دشمن ایستادگی کند، ما برای مقابله با شایعات و جنگ روانی دشمن، نیازمند سواد رسانه‌ای مردم هستیم تا هر خبری را به‌راحتی باور نکنند و صحت‌سنجی را در اولویت قرار دهند، علاوه ‌بر آن، روایت درست و بموقع از وقایع، وظیفه اصحاب رسانه است تا ابهامات موجود را برطرف کنند.
فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان با اشاره به وضعیت استان اصفهان در وقایع اخیر خاطرنشان کرد: اصفهان پس از تهران، بیشترین حجم آسیب را در جریان بمباران‌ها و حوادث تجربه کرده است، با این حال، مقاومت مردم اصفهان، بازسازی سریع واحدهای مسکونی آسیب‌دیده و روایت ایثار خانواده‌های شهدا، الگویی از ایستادگی است که باید به درستی برای جامعه تبیین شود.
وی تأکید کرد: معنویت، کلید دستیابی به امدادهای الهی است. باید با آمادگی همه‌جانبه در همه ابعاد، در کنار مسئولین که برای رفع مشکلات معیشتی مردم تلاش می‌کنند، باشیم و با روحیه جهادی و امیدوار، راه پرافتخار شهدا را ادامه دهیم.

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