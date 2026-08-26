در حالی که رژیم صهیونیستی به جنایت‌های خود در نوار غزه ادامه می‌دهد، کرانه باختری در روزهای اخیر شاهد اوج‌ وحشی‌گری نیروهای اشغالگر و شهرک‌نشینان صهیونیست بوده است. عملیات گسترده بازداشت، اشغال تأسیسات سازمان ملل، و حملات مرگبار شهرک‌نشینان، موجی از محکومیت‌های بین‌المللی را برانگیخته و حتی متحدان سنتی رژیم صهیونیستی را هم به واکنش واداشته است.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی در تداوم سیاست بازداشت‌های دسته‌جمعی، طی روز گذشته دست‌کم ۱۵ فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت کرده‌اند. براساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، در بیت‌المقدس، نظامیان صهیونیست شش نفر از جمله سه کودک را در شهرک ابودیس بازداشت کردند. در جنین نیز سه فلسطینی از جمله یک مرد که پیش‌تر بر اثر تیراندازی صهیونیست‌ها دچار معلولیت شده بود، بازداشت شدند. در منطقه الخلیل اما، نظامیان با یورش به منازل فلسطینیان دو غیرنظامی را بازداشت کردند که به گفته منابع محلی، هنگام بازداشت به‌شدت مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند. همچنین یک جوان فلسطینی در اردوگاه «دیشا» در جنوب بیت‌لحم، پس از یورش به منزلش بازداشت شد.

براساس آمار نهادهای فلسطینی، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان در کرانه باختری منجر به شهادت بیش از یک‌هزار و 173 فلسطینی و مجروح شدن بیش از 12 هزار نفر شده است. طی این مدت نظامیان صهیونیست همچنین نزدیک به 23 هزار غیرنظامی را بازداشت کرده‌اند. از این میان، اکنون 9 هزار و 600 فلسطینی در مراکز بازداشت صهیونیست‌ها در بدترین شرایط انسانی از جمله گرسنگی، شکنجه، و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی و خدمات پزشکی نگهداری می‌شوند.

ادامه اشغال نهاد وابسته به سازمان ملل

نظامیان صهیونیست دیروز برای دومین روز متوالی، مرکز آموزش حرفه‌ای قلندیا وابسته به آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را اشغال کردند. نظامیان صهیونیست در روند اشغالگری خود، پرچم این رژیم را در محوطه این مرکز به اهتزاز درآوردند و طی دیروز با اعزام نظامیان بیشتر، بر اشغال خود ادامه دادند.

براساس گزارش‌ها، نیروهای اشغالگر تمامی کارکنان آنروا را از محل اخراج کرده و عملیات تخریب تأسیسات این مرکز را آغاز نموده‌اند. ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در این عملیات شخصاً حاضر شده و اعلام کرد آنروا جایی در اینجا ندارد. این اقدام با محکومیت‌های گسترده بین المللی همراه شده و مقامات ارشد سازمان ملل آن را عمیقا نگران‌کننده و غیرقابل‌قبول توصیف کردند.

جنایت‌های شهرک‌نشینان؛ از قتل تا ضرب ‌و جرح معلولان

در سوی دیگر، حملات شهرک‌نشینان صهیونیستی به غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری به اوج خود رسیده است.

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که یک شهرک‌نشین ۱۶ ساله، یک پیرمرد فلسطینی را که یک سال پیش بر اثر تیراندازی شهرک‌نشینان پای خود را از دست داده بود، با لوله فلزی به‌شدت مورد ضرب‌وجرح قرار داد. همچنین نظامیان و شهرک‌نشینان به طور مستمر در حال حمله به مناطق مختلف کرانه باختری با هدف بیرون راندن فلسطینیان از خانه های خود هستند. براساس آمار مقامات فلسطینی، در سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون دست‌کم ۸۷ فلسطینی در نزدیک به یک‌هزار و 500 حمله شهرک‌نشینان و نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رد درخواست‌ها برای توقف شهرک‌سازی‌ها، وعده داد شهرک‌های جدیدی در مناطق مختلف کرانه باختری فارغ از انتقادات خارجی احداث خواهد شد.

جیغ سناتورهای آمریکایی هم درآمد

در تحولی بی‌سابقه اما نمادین، ۴۲ سناتور دموکرات از مجموع ۴۷ سناتور دموکرات در سنای آمریکا، طی نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خواستار مهار افزایش قابل‌توجه خشونت شهرک‌نشینان و بازداشت‌های دسته‌جمعی فلسطینی‌ها در کرانه باختری شدند. این نامه که توسط آدام شیف و چاک شومر به عنوان حامیان قدیمی رژیم صهیونیستی در کنگره، و نیز کوری بوکر تدوین شده است. سناتورهای دموکرات در این نامه از نتانیاهو خواسته‌اند دستورات روشنی به پلیس و ارتش صهیونیست صادر کند تا در درگیری‌های خشونت‌آمیز کرانه باختری مداخله کرده و مانع از تشدید تنش‌ها شوند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که شواهد نشان داده شهرک‌نشینان با حمایت مستقیم نظامیان صهیونیست به غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری حمله می‌کنند. همچنین نظامیان صهیونیست به‌طور کامل در زمینه سرکوب فلسطینیان فعال بوده و از هیچ اقدامی در این زمینه مضایقه نمی‌کنند.

سناتورهای آمریکایی همچنین خواستار تحقیقات فوری درباره مرگ ۹ شهروند آمریکایی شده‌اند که از سال ۲۰۲۲ توسط شهرک‌نشینان یا نظامیان صهیونیست در کرانه باختری کشته شده‌اند. این در حالی است که با آنکه مقامات آمریکایی مدعی حمایت از جان شهروندان این کشور هستند، همواره در برابر فجایع رخداده علیه شهروندان آمریکایی به دست نظامیان صهیونیست سکوت کرده‌اند.

در این نامه همچنین از نتانیاهو خواسته شده تا از تأسیس شهرک‌های جدید در کرانه باختری جلوگیری کند. این نامه نمادین در حالی منتشر می‌شود که سناتورهای دموکرات تاکنون هیچ اقدام عملی در قطع کمک‌های نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی انجام نداده و حتی از هفتم اکتبر 2023، میلیاردها دلار کمک تسلیحاتی جدید برای نسل کشی فلسطینیان به تل آویو اختصاص داده‌اند.

ادامه نسل‌کشی با سکوت جامعه جهانی

در حالی که توجهات به کرانه باختری معطوف شده، رژیم صهیونیستی جنایت‌های خود در نوار غزه را نیز ادامه می‌دهد. براساس گزارش دیروز وزارت بهداشت غزه، طی شبانه‌روز اخیر دست‌کم 8 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده و 18 تن دیگر مجروح شدند. تنها طی توحش صهیونیست‌ها در حمله به آوارگان ساکن در چادرها در المواصی در خان یونس یک غیرنظامی شهید و 7 تن دیگر مجروح شدند. در اقدامی که اوج توحش صهیونیست‌ها را نشان می‌دهد، یک زن باردار فلسطینی در اردوگاه جبالیا در شمال غزه در حمله نظامیان صهیونیست مجروح شد. پیش از این، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سازمان ملل ارتش رژیم صهیونیستی را بی‌اخلاق‌ترین ارتش جهان خوانده بود و خواستار پاسخ متحد کشورهای جهان در برابر جنایات در کرانه باختری و غزه شد.

در حالی که جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری بارها از رژیم صهیونیستی خواسته‌اند تا به نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل پایان دهد؛ اما حقیقت این است که تا زمانی که فشارهای واقعی از جمله توقف کمک‌های نظامی آمریکا و اعمال تحریم‌های مؤثر بر این رژیم اعمال نشود، توحش صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان ادامه خواهد یافت.