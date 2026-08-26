لبنان همچنان زیر حملات موشکی و توپخانهای رژیم صهیونیستی!
منابع خبری، طبق روال ماههای گذشته، گزارش دادند که ارتش رژیم آپارتاید اسرائیل مناطقی از جنوب لبنان را با جنگنده و توپخانه هدف قرار داده است.
رژیم آپارتاید اسرائیل همچنان به نقض آتشبس و به ویران کردن جنوب لبنان ادامه میدهد؛ به گزارش سهشنبهشب ایرنا به نقل از شبکه المنار، جنگندههای رژیم اسرائیل، شهرک المنصوری را بمباران کردهاند. همزمان با این حملات، توپخانه رژیم صهیونیستی نیز این شهرک را با توپخانه هدف قرار داده است. همچنین ارتش رژیم اقدام به انجام یک انفجار شدید در شهرک صربین در بخش بنتجبیل استان نبطیه کرده است. هنوز گزارشی درباره هدف این انفجار منتشر نشده است. گفتنی است، رژیم صهیونیستی از ماه مارس سال جاری میلادی (اسفند 1404)، حمله گستردهای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمیشدن هزاران تَن از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شدهاند و همچنان بخشهایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.