شيراز- خبرنگار كيهان:

استاندار فارس در دومین روز از هفته دولت با هدف شرکت در برنامه‌های گرامیداشت میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و آیین‌های هفته وحدت به شهرستان اوز پایتخت کتاب ایران سفر و ۵ پروژه را افتتاح یا کلنگ‌زنی کرد.

حسینعلی امیری در آغاز این سفر با حضور در گلزار شهدای شهرستان اوز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کرد.

استاندار فارس در ادامه سفر خود به شهرستان اوز، ساختمان جدید خانه بهداشت روستای کهنه را افتتاح و طرح ارتقای دکل مخابراتی این روستا را به بهره‌برداری رساند.

افتتاح و بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) اوز از دیگر برنامه‌های استاندار در سفر به این شهرستان بود.

وی سپس در مراسم هفته وحدت شهرستان اوز با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، مردم، علما و بزرگان شیعه و اهل سنت حضور یافت.

در ادامه این سفر، عملیات اجرائی نیروگاه خورشیدی کمیته امداد، کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی دانشگاه پیام نور و افتتاح سالن اجتماعات پروین اعتصامی این دانشگاه شهرستان اوز نیز انجام شد. استاندار فارس همچنین از کتابخانه اندیشه اوز که کتابخانه‌ای مدرن در شهر اوز پایتخت کتاب ایران است، بازدید کرد.

حضور در مراسم تجلیل از ۱۱۴ بانوی اهل سنت حافظ قرآن شهرستان اوز، پایان‌بخش برنامه‌های سفر استاندار فارس به این شهرستان بود.