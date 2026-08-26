فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۸۳۱
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

افتتاح و کلنگ‌زنی ۵ پروژه و تجلیل از ۱۱۴ بانوی اهل سنت حافظ قرآن شهرستان اوز

شيراز- خبرنگار كيهان:
 استاندار فارس در دومین روز از هفته دولت با هدف شرکت در برنامه‌های گرامیداشت میلاد باسعادت پیامبر اکرم(ص) و آیین‌های هفته وحدت به شهرستان اوز پایتخت کتاب ایران سفر و ۵ پروژه را افتتاح یا کلنگ‌زنی کرد.
حسینعلی امیری در آغاز این سفر با حضور در گلزار شهدای شهرستان اوز، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کرد.
استاندار فارس در ادامه سفر خود به شهرستان اوز، ساختمان جدید خانه بهداشت روستای کهنه را افتتاح و طرح ارتقای دکل مخابراتی این روستا را به بهره‌برداری رساند.
افتتاح و بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) اوز از دیگر برنامه‌های استاندار در سفر به این شهرستان بود.
وی سپس در مراسم هفته وحدت شهرستان اوز با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، مردم، علما و بزرگان شیعه و اهل سنت حضور یافت.
در ادامه این سفر، عملیات اجرائی نیروگاه خورشیدی کمیته امداد، کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی دانشگاه پیام نور و افتتاح سالن اجتماعات پروین اعتصامی این دانشگاه شهرستان اوز نیز انجام شد. استاندار فارس همچنین از کتابخانه اندیشه اوز که کتابخانه‌ای مدرن در شهر اوز پایتخت کتاب ایران است، بازدید کرد.
حضور در مراسم تجلیل از ۱۱۴ بانوی اهل سنت حافظ قرآن شهرستان اوز، پایان‌بخش برنامه‌های سفر استاندار فارس به این شهرستان بود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

عرضه 500 میلیون دلار اسکناس تدبیر جدید بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز!

اعزام میانجی، عملیات فریب است در پاسخ پشیمان‌کننده تردید نکنید

صدای واشنگتن را در ایران می‌شنوید!شرافتمندانه تسلیم شوید!

شرط عجیب و بی‌شرمانه آمریکا برای لغو تعرفه‌های کانادا

دولت، آخرین توصیه‌های امام شهید را فراموش نکند!(یادداشت روز)

فارن افرز: اگر جنگ ایران تمام شود ابزار اقتصاد و جنگ آمریکا بی‌اثر می‌شود

ویژگی‌های زهراگونه شهیده «سیده بشری خامنه‌ای» به روایت همسر داغدارش

زخمی که با اظهارات «جهانگیر الماسی» بازتر شد

پادشاه لخت است؛ نمایش وزیر خزانه‌داری آمریکا هیاهو برای هیچ بود

افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی ۹۵ مگاواتی استان تهران