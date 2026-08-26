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کد خبر: ۳۳۶۸۲۵
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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70 درصد موتورسواران فوت‌شده در تهران کلاه ایمنی نداشتند

رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۷۰ درصد موتورسواران فوت‌شده در تهران کلاه ایمنی نداشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ رابعه جوانبخت اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون، ۱۲۰ موتورسیکلت‌سوار در تصادفات پایتخت جان خود را از دست داده‌اند.
جوانبخت افزود: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد از مجموع این جان‌باختگان، ۶۸ نفر در بزرگراه‌ها و ۵۲ نفر نیز در معابر فرعی تردد در تونل‌ها و خطوط ویژه جان خود را از دست داده‌اند. وی ادامه داد: کلاه ایمنی استاندارد در زمان بررسی باید از لایه بیرونی مناسبی برخوردار باشد چراکه این بخش، نقش اصلی را در جذب ضربه ایفا می‌کند و در هنگام وقوع تصادف و وارد شدن صدمات مختلف باید بتواند ضربه وارده را دریافت، خنثی و در سطح کلاه توزیع کند. از این رو استاندارد بودن کلاه و استفاده از مواد اولیه و جنس مطلوب در ساخت آن اهمیت بسیار زیادی دارد.
رئیس مرکز برخط پلیس راهور تهران بزرگ یکی از علت‌های پنهان وقوع تصادفات را استفاده نکردن برخی ترک‌نشینان از کلاه ایمنی عنوان کرد و گفت: بسیاری از ترک‌نشینان موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند. هر فردی که به هر دلیل از موتورسیکلت استفاده می‌کند، نباید کلاه ایمنی را فراموش کند چراکه استفاده از کلاه ایمنی یکی از مهم‌ترین اصول حفظ جان موتورسوار و ترک‌نشین در هنگام بروز حادثه است. جوانبخت اظهار داشت: بیش از ۷۰ درصد متوفیان موتورسیکلت در تصادفات پایتخت به دلیل نداشتن کلاه ایمنی و ضربه مستقیم به سر جان خود را از دست دادند.

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