«مافیای سرقت مسلحانه کشور» پای چوبه دار
حمید و سعید نجفی، اعضای خشن و اصلی باند سرقت مسلحانه پس از طی مراحل قانونی رسیدگی قضایی و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، به دار مجازات آویخته شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه سالها سرقت مسلحانه، تیراندازی به مأموران، فراری دادن همدستان، حمله مسلحانه به بیمارستان و قدرتنمایی با سلاح در فضای مجازی؛ این بخشی از کارنامه باند برادران نجفی بود که سرانجام با دستگیری اعضای اصلی، رسیدگی قضایی و تأیید حکم اعدام در دیوان عالی کشور، به پایان رسید و حمید و سعید نجفی، دو عضو اصلی این باند، پس از طی تشریفات قانونی به دار مجازات آویخته شدند.
حمید، سعید و یونس نجفی، فرزندان اسدالله، اعضای اصلی یک باند حرفهای و خشن سرقت مسلحانه بودند که به همراه همدستان خود، طی سالهای متمادی در تهران و شهرهایی از جمله کرج، قم، مشهد، کوهدشت و مناطقی از استانهای مازندران و اصفهان، اقدام به سرقتهای مسلحانه و ایجاد رعب و وحشت میکردند.
اعضای این باند با شناسایی منازل، در فرصتی مناسب اقدام به تخریب در و ورود به ساختمان کرده و پس از ورود، اموال باارزش شهروندان از جمله طلا، جواهرات و وجوه نقد را به سرقت میبردند. اما فعالیت آنها به سرقت ختم نمیشد؛ سلاح گرم بخش جداییناپذیر فعالیت این باند بود و اعضای آن در موارد متعددی هنگام مواجهه با مأموران پلیس، به سمت آنها تیراندازی میکردند. یکی از شگردهای برادران نجفی برای ایجاد رعب و وحشت، قدرتنمایی در فضای مجازی بود. اعضای این باند چندین صفحه در فضای مجازی راهاندازی کرده بودند و با انتشار تصاویر خود در کنار انواع سلاحهای گرم، ضمن رجزخوانی و تهدید مأموران پلیس، تلاش میکردند تصویری از قدرت و خشونت خود به نمایش بگذارند.
فرار مسلحانه از بیمارستان
یکی از جنجالیترین اقدامات این باند، طراحی نقشه فرار سعید نجفی از بیمارستان بود. در جریان یکی از سرقتهای مسلحانه، سعید نجفی دستگیر و روانه زندان شد. در حالی که تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای باند ادامه داشت، حمید و یونس نجفی به همراه تعدادی از همدستان خود نقشه فرار سعید را طراحی کردند. براساس این نقشه، سعید با طرح یک بیماری صوری و با هماهنگی همدستانش برای مداوا به بیمارستان منتقل شد. حدود ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح، حمید و یونس نجفی به همراه همدستان خود با سلاح گرم به بیمارستان حمله کردند. آنها با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت، مأمور بدرقه را خلع سلاح کرده، سلاح وی را به سرقت بردند و سعید نجفی را فراری دادند.پس از این حادثه، دستگیری اعضای باند در دستورکار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت و در نهایت، پس از اقدامات پیچیده اطلاعاتی و پلیسی، اعضای این باند در یک ویلا در منطقه کردان کرج شناسایی شدند. مأموران در جریان عملیات دستگیری با اعضای باند درگیر شدند و پس از درگیری مسلحانه، متهمان دستگیر شدند.
فراری دادن یک همدست دیگر
فرار دادن همدستان، تنها به سعید نجفی محدود نبود، یکی دیگر از اعضای این باند به نام رضا که از سارقان سابقهدار و حرفهای در حوزه سرقت منزل بود و در بخش قابل توجهی از فعالیتهای مجرمانه برادران نجفی مشارکت داشت، توسط عوامل انتظامی در کرج دستگیر شد. برادران نجفی پس از اطلاع از دستگیری او، هنگام بدرقه متهم با اجرای یک عملیات مسلحانه، مأموران بدرقه را خلع سلاح کرده و متهم را فراری دادند. متهم رضا مدتی بعد در منطقه ملارد کرج شناسایی و دستگیر شد. در جریان دستگیری وی، مقادیر قابلتوجهی طلا و جواهرات، اموال سرقتی و انواع سلاح گرم کشف شد. این متهم در جریان تحقیقات به بیش از ۸۰ فقره سرقت، عمدتاً در مناطق شمال و شمالغرب تهران، همراه با برادران نجفی اعتراف کرد و در نهایت با صدور حکم دادگاه به قطع ید محکوم شد.
دستگیری حمید نجفی در پردیس
پس از سالها فعالیت مجرمانه و در حالی که اعضای باند در نقاط مختلف کشور تحت تعقیب بودند، اقدامات پلیس برای دستگیری اعضای اصلی ادامه یافت.در نهایت سال ۱۴۰۲، حمید نجفی در خانهای در پردیس بومهن شناسایی شد و با همکاری نیروهای ویژه نوپو دستگیر شد.
سعید نجفی؛ مدعی ریاست مافیای سرقت
در ادامه عملیات دستگیری اعضای باند، محل اختفای سعید نجفی در یکی از سوئیتهای برجهای متل قو شناسایی شد. مأموران نوپو در یک عملیات غافلگیرانه برای دستگیری وی وارد عمل شدند. سعید نجفی هنگام دستگیری به سمت مأموران تیراندازی کرد که مأموران نیز در چارچوب قانون به تیراندازی وی پاسخ داده و او را زمینگیر و دستگیر کردند. سعید نجفی خود را «مافیای سرقت مسلحانه کشور» معرفی کرده و برای خود بادیگارد و محافظ شخصی نیز استخدام کرده بود.
پایان کار یونس با شلیک به مأموران
پس از دستگیری حمید و سعید، یونس نجفی همچنان به فعالیتهای مجرمانه خود ادامه داد و تلاش میکرد زمینه فراری دادن برادرانش را فراهم کند. در نهایت، نامبرده در جریان یک عملیات پیچیده پلیسی در منطقه فردیس کرج شناسایی شد. یونس نجفی هنگام دستگیری با سلاح کمری به سمت مأموران تیراندازی کرد، اما در جریان درگیری مسلحانه با پلیس به هلاکت رسید. در بررسی محل و منزل وی نیز مقادیر زیادی سلاح و مهمات و همچنین اموال مسروقه کشف شد.
تهدید شکات برای گرفتن رضایت
اعضای باند حتی پس از ارتکاب سرقت نیز برای فرار از تبعات قضایی اقدامات خود، به تهدید شاکیان متوسل میشدند.
بیش از ۲۰۰ فقره سرقت مسلحانه
پس از دستگیری اعضای اصلی باند، روند رسیدگی قضایی به پرونده آغاز شد.
سعید و حمید نجفی، به اتهام افساد فیالارض و محاربه و همچنین ارتکاب مجموعهای از جرایم از جمله سرقتهای مسلحانه گسترده، حمل و نگهداری سلاح گرم جنگی غیرمجاز و مهمات، تیراندازی به سمت مأموران و مردم و ایجاد رعب و وحشت محاکمه شدند. براساس محتویات پرونده، اعضای باند در بیش از ۲۰۰ فقره سرقت مسلحانه گروهی در استانهای تهران، البرز، مازندران، قم و اصفهان نقش داشتند. همچنین حمل و نگهداری سلاحهای گرم جنگی از جمله کلاشنیکف و کلت کمری و مهمات مربوط به آنها، تیراندازی به سمت مأموران و مردم در جریان سرقتها و مجروح کردن سه نفر از مأموران از جمله موارد مطرحشده در پرونده بود. در نهایت، با توجه به مجموعه مستندات موجود در پرونده، حمید و سعید نجفی از بابت افساد فیالارض و محاربه به اعدام محکوم شدند. پس از ابلاغ دادنامه، متهمان نسبت به رأی صادرشده فرجامخواهی کردند، اما دیوان عالی کشور با بررسی اقدامات متعدد مجرمانه آنها و مستندات موجود در پرونده، فرجامخواهی را رد و حکم اعدام را تأیید کرد. با طی تشریفات قانونی، حکم اعدام اجرا شد و حمید و سعید نجفی، دو عضو اصلی یکی از خشنترین باندهای سرقت مسلحانه، به دار مجازات آویخته شدند.