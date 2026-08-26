اخبار کوتاه اجتماعی

عرضه برنج در میادین شهرداری تهران ۳۰ درصد زیر قیمت بازار

پایگاه خبری شهر- معاون خدمات شهری شهردار تهران با اشاره به فعالیت بیش از 300 میدان تره‌بار در پایتخت گفت: وعده ما این بود که کالاهای اساسی را حداقل ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه کنیم. آمار رسمی بانک مرکزی نیز در این زمینه وجود دارد و قابل بررسی است. در حال حاضر برنج چه ایرانی و چه خارجی، در تمام میادین با حدود ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شود و مردم می‌توانند این کالا را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند. در حوزه گوشت نیز در حال حاضر محصولات بین ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شوند. حبوبات نیز که پیش از این حدود ۲۴ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شد، براساس گزارش اخیر بانک مرکزی، اکنون با حدود ۳۵ درصد پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. برای سایر محصولات نیز این روند را ادامه می‌دهیم. در برخی کالاها تفاوت قیمت حتی به ۶۰ یا ۷۰ درصد نیز می‌رسد.

افتتاح 107 پروژه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

ایرنا- وزیر میراث فرهنگی با اعلام اینکه سه هزار و ۸۰ پروژه در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور به ارزش حدود یکهزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فعال است، گفت: همزمان با هفته دولت ۱۰۷ پروژه در حوزه میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کشور به بهره‌برداری می‌رسد که ارزش سرمایه‌گذاری آنها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان است و برای حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

افتتاح 3 پروژه شاخص حوزه سلامت شهرستان ایرانشهر در هفته دولت

وبدا- همزمان با هفته دولت، سه پروژه شاخص در حوزه سلامت ایرانشهر شامل مرکز سوانح و سوختگی با ظرفیت ۶۴ تخت و زیربنای پنج هزار و 200 مترمربع ، مجتمع خوابگاهی دخترانه با ظرفیت اسکان ۶۰۰ دانشجو و مرکز دیالیز خیرساز با ظرفیت ۲۲ تخت دیالیز و زیربنای ۹۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.

اعمال قانون 193 هزار تخلف مرتبط به پلاک خودرو در پایتخت طی 5 ماه

تسنیم- رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت و اعمال قانون بیش از 193 هزار فقره تخلف مرتبط با پلاک خودرو در پنج‌ماهه نخست سال 1405 در پایتخت خبر داد و گفت: این آمار بیانگر بی‌توجهی برخی رانندگان به هویت قانونی وسیله نقلیه خود است که می‌تواند عواقب سنگین حقوقی و قضایی به دنبال داشته باشد. به گفته سردار موسوی پور، تخلفات پلاک در تهران طی این مدت به شرح زیر بوده است: 1- نصب پلاک متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک. 2- نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن. 3- تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه. 4- عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگ‌تر در عقب وسایل نقلیه باربری و مسافربری. 5- پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک خودرو.

کشف ۳۸۲ قبضه انواع سلاح قاچاق

طی 48 ساعت

خبرگزاری پلیس- سخنگوی پلیس گفت: در ادامه اجرای طرح‌های برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز در دو استان کرمان و خوزستان، طی ۴۸ساعت، تعداد ۳۸۲ قبضه انواع سلاح‌های جنگی (۲۰۰ قبضه) و شکاری (۱۸۲ قبضه) قاچاق، به همراه تعداد چهار هزار و ۴۹۵ تیر فشنگ کشف شد. در این رابطه، تعداد ۱۲۸ نفر قاچاقچی نیز دستگیر شد که پس از سیر مراحل بازجویی، در اختیار مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.

پلاک خودروی فک‌شده

تا چه زمانی به نام شما می‌ماند؟

تسنیم- جانشین رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا درباره آخرین وضعیت نگهداری و واگذاری پلاک‌های فک‌شده گفت: برابر ماده 5 قانون، پلاک خودرو پس از فک‌شدن به مدت یک سال در انبار نگهداری می‌شود و پس از گذشت این مدت، مطابق قانون به فرد دیگری واگذار خواهد شد. با وجود واگذاری پلاک به فرد جدید، سوابق قبلی پلاک حفظ می‌شود و مشخص خواهد بود که پلاک در گذشته در اختیار چه فردی بوده است؛ بنابراین اگر به‌عنوان مثال 10 سال قبل اتفاقی با یک پلاک رخ داده باشد، سوابق آن همچنان قابل دسترسی و شناسایی است.