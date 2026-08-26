دریافت مجوز فروش داروی ایرانی پوکی استخوان در اتحادیه اروپا
رئیس سازمان غذا و دارو از دریافت مجوز فروش یک داروی ایرانی در اتحادیه اروپا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی در نشستی خبری با اشاره به موفقیت اخیر شرکت دانش بنیان «سیناژن» در کسب مجوز فروش در اتحادیه اروپا برای یکی از داروهایش، «زاندوریا»، توضیح داد: یکی از اخبار خوب و مهم در دوران جنگ این بود که یکی از داروهای ایرانی موفق شد در اتحادیه اروپا ثبت شود که به دلیل جنگ خیلی به آن پرداخته نشد. پیرصالحی گفت: ثبت یک دارو و دریافت مجوز فروش آن در اتحادیه اروپا کاری بسیار دشوار، هزینهبر و طولانی است؛ چراکه مطالعات بالینی باید در اتحادیه اروپا انجام شود و هزینه این مطالعات در کشورهای اروپایی بسیار سنگینتر است. وی افزود: سیناژن پیش از این موفق به دریافت گواهینامه جیامپی اتحادیه اروپا برای خط تولید خود شده بود، اما دریافت مجوز فروش در اتحادیه اروپا فرایندی بسیار سخت بود که طی چند سال به نتیجه رسید.
رئیس سازمان غذا و دارو با ابراز امیدواری برای آغاز فروش داروی ایرانی در بازار اتحادیه اروپا، ادامه داد: این دستاورد البته در شرایطی رخ داد که فضای خبری کشور تحت تأثیر جنگ قرار داشت و بسیاری از اخبار تخصصی حوزه سلامت و دارو فرصت دیدهشدن پیدا نکردند.
زاندوریا، داروی تریپاراتاید شرکت سیناژن که موفق به دریافت مجوز بازاریابی کمیسیون اروپا شد، پیش از این بیش از یک دهه با نام سینوپار در ایران برای درمان پوکی استخوان استفاده میشد و دریافت مجوز اتحادیه اروپابرای آن، از منظر صادرات و حضور داروهای ایرانی در بازارهای بینالمللی اهمیت ویژهای دارد. براساس اطلاعات منتشرشده، این مجوز امکان عرضه زاندوریا را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا فراهم میکند.
نکته قابلتوجه اینجاست که این موفقیت از یک مسیر طولانی استانداردسازی و سرمایهگذاری در فناوری دارویی عبور کرده است. البته سیناژن سالهاست بر انطباق خطوط تولید خود با استانداردهای اروپایی و توسعه داروهای بیوتکنولوژیک تأکید دارد. این شرکت در سال ۱۳۹۶ موفق به دریافت گواهینامه جیامپی اتحادیه اروپا شد.
اما تفاوت اتفاق اخیر در یک نکته مهم است: بحث دیگر صرفاً داشتن استاندارد تولید اروپایی نیست؛ بلکه یک محصول دارویی ایرانی توانسته مجوز بازاریابی و عرضه در بازار اروپا را به دست آورد.
این اتفاق را باید در کنار واقعیتهای صنعت دارویی ایران دید. طبق اظهارات پیرصالحی، بیش از ۹۷ درصد اقلام دارویی از نظر تعداد در داخل کشور تولید میشود و بیش از ۸۰ درصد بازار از نظر ارزش ریالی نیز در اختیار تولید داخل است.