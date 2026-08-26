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کد خبر: ۳۳۶۸۱۲
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
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۱۰ تکواندوکار اعزامی به ناگویا مشخص شدند

تکواندو ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی با ۱۰ ورزشکار در دو بخش پومسه و کیورگی راهی ناگویا خواهد شد. 
رقابت‌های تکواندو در بازی‌های آسیایی طی روزهای ۹ تا ۱۱ مهرماه برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران با ۴ تکواندوکار در بخش مردان، ۴ تکواندوکار در بخش زنان و دو تکواندوکار در بخش پومسه، با حداکثر سهمیه در این دوره از مسابقات حضور خواهد داشت.   بر همین اساس در بخش مردان ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرسینا بختیاری و آرین سلیمی، در بخش زنان ساینا کریمی، ناهید کیانی، ساغر مرادی و فاطمه احمدی به همراه مرتضی زنده دل و یاسمن لیموچی، کاروان ۱۰ نفره تکواندو ایران در این دوره از بازی‌ها را تشکیل می‌دهند. بر اساس برنامه اعلام شده رقابت‌های پومسه استاندارد پنجشنبه ۹ مهرماه برگزار می‌شود.  جمعه ۱۰ مهرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ رقابت‌های بخش تیمی میکس دو نفره و از ساعت ۱۳:۳۰ تکواندوکاران اوزان ۵۸- و ۸۰- کیلوگرم بخش مردان، ۴۹- و ۶۷- کیلوگرم بخش زنان به روی «شیهاپ چانگ» خواهند رفت.  همچنین در روز پایانی مبارزات ۶۸- و ۸۰+ کیلوگرم مردان، ۵۷- و ۶۷- کیلوگرم بخش زنان برگزار می‌شود.  تکواندو ایران در دوره قبلی بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال طلا نشد و با توجه به شرایط فنی و پتانسیلی که در تیم ملی مشاهده می‌شود، کسب حداقل دو مدال طلا انتظار زیادی از این تیم نیست.

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