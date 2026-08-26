سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به برگزاری رقابت‌های امیدهای جهان در لاس وگاس گفت: به رئیس اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده‌ام که اگر آمریکا حتی به یک نفر ویزا ندهد، تیم را اعزام نمی‌کنیم.

علیرضا دبیر در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب مردم آرام گفت: اگر قرار باشد تیم ما را با ویزا ندادن و مشکلات مختلف تحت فشار قرار دهند، مقابل این رفتار می‌ایستیم و حتی برای مسابقات امیدهای جهان که در لاس وگاس آمریکا برگزار می‌شود، در صورت صادر نشدن ویزای حتی یک نفر از اعضای تیم، تیم را اعزام نمی‌کنیم. به رئیس اتحادیه جهانی کشتی هم اعلام کرده‌ام که اگر حتی به یک نفر ویزا ندهند، تیم را نمی‌فرستیم. مهم این نیست که تیم حتما اعزام شود مهم این است که تیم چگونه و با چه شرایطی حضور پیدا کند. دبیر با تأکید بر اینکه ایران در آینده کشوری قوی خواهد بود، اظهار کرد: این موضوع برای من مثل روز روشن است، اما برای رسیدن به آن باید بایستیم و هزینه بدهیم. امروز جوانان و مربیانی هستند که با وجود مشکلات مالی، برای کشورشان هزینه می‌کنند و ما هم باید همین‌طور باشیم. نمی‌شود همیشه فقط غر بزنیم و بگوییم چرا فلان اتفاق افتاد.

رئیس فدراسیون کشتی عنوان کرد: من هم باید برای کشورم هزینه بدهم. اگر به هشت مربی ویزا ندادند و مسابقات را از دست دادند، ایرادی ندارد. من هم باید هزینه بدهم؛ فدای سر شهدا. امیدوارم خدا کمک کند که نه فقط در حرف، بلکه در عمل پای کشور، مردم و آرمان‌های نظام و اسلام بایستیم.

دبیر در ادامه صحبت‌های خود درباره مرحوم عبدالله موحد گفت: در مورد عبدالله موحد خیلی پیگیری کردم که پیکر او را به ایران بیاوریم. حتی صحبت کردیم که یک قطعه جداگانه برای کشتی‌گیران داشته باشیم و از آنجا شروع کنیم.اگر به قطعه قهرمانان بروید، می‌بینید که بخش زیادی از قهرمانان جهان و المپیک کشتی‌گیر هستند. همه آنها قهرمان بودند، اما ما گفتیم عبدالله موحد را هم بیاوریم و در ایران کنار خودمان، خاک کنیم. حتی پیگیر بودم که هزینه انتقال پیکر را هم تأمین کنیم.

دبیر ادامه داد: به خانواده او هم گفتم عبدالله موحد برای ما مثل حافظ و سعدی برای ایرانی‌هاست. اگر چند سال دیگر بگذرد، کسی آنجا نمی‌ماند و عبدالله موحد متعلق به ایران است. متأسفانه این اتفاق آن‌طور که می‌خواستیم نشد، اما در هر صورت ما پای این عهد و پای آنچه در کتاب‌مان نوشته‌ایم، هستیم.

تاریخچه 5 دوره اخیر مسابقات

رقابت‌های کشتی آزاد، فرنگی زیر ۲۳ سال جهان ۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در لاس‌ وگاس آمریکا برگزار خواهد شد؛ رقابتی که آمریکا برای نخستین بار میزبان آن است. با توجه به جایگاه این مسابقات در تقویم جهانی، انتظار می‌رود قدرت‌‌های اصلی کشتی از جمله ایران، آمریکا، ژاپن، آذربایجان، ترکیه، گرجستان، هند، قزاقستان، قرقیزستان و اوکراین در آن حضور داشته باشند.‎ آمریکا نیز ترکیب خود را برای این مسابقات اعلام کرده و از چند قهرمان و چهره مطرح در تیم خود بهره می‌برد.‎

مرور پنج دوره اخیر نشان می‌دهد رقابت در کشتی آزاد امیدها بسیار نزدیک بوده است.‎ در سال ۲۰۲۱ روسیه قهرمان شد و ایران و ارمنستان در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.‎ در ۲۰۲۲ گرجستان، ایران و آمریکا روی سکو رفتند.‎ سال ۲۰۲۳ آمریکا قهرمان شد و ترکیه و آذربایجان دوم و سوم شدند.‎ در ۲۰۲۴ ایران با اقتدار قهرمان شد و ژاپن و آذربایجان در رده‌های بعدی قرار گرفتند.‎ در آخرین دوره نیز در سال ۲۰۲۵، آمریکا عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و ایران و ژاپن دوم و سوم شدند.‎

جایی که کشتی ایران نباید کوتاه بیاید

موضع اخیر علیرضا دبیر درباره احتمال عدم اعزام تیم ایران به مسابقات امیدهای جهان را باید فراتر از یک موضع‌‌گیری معمول ورزشی دید. رئیس فدراسیون کشتی صراحتاً اعلام کرده اگر حتی یک عضو تیم به دلیل صادر نشدن ویزا نتواند همراه کاروان ایران باشد، اعزام تیم در دستور کار قرار نخواهد گرفت؛ موضعی که می‌توان آن را دفاع از شأن و جایگاه کشتی ایران دانست.

نگرانی درباره صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم ملی کشتی بی‌دلیل نیست. در سال‌‌های اخیر، ورزش ایران بارها با مشکلات ویزا در آمریکا مواجه شده است. در سال ۲۰۲۲، فدراسیون کشتی ایران پس از صادر نشدن ویزای چند عضو تیم، از حضور در یک دیدار دوستانه در آمریکا انصراف داد. در سال ۲۰۲۶ هم همزمان با جام جهانی فوتبال، شماری از مدیران و اعضای کادر اجرائی و رسانه‌‌ای تیم ایران با مشکل ویزا مواجه شدند و حتی برخی اعضای تیم در رفت ‌و آمد میان مکزیک و آمریکا با محدودیت‌‌های جدی روبه‌رو بودند. در چنین شرایطی، تصمیم فدراسیون کشتی پیامی روشن به برگزارکنندگان مسابقات است و آن هم اینکه حضور ایران نباید مشروط و ناقص باشد. تیمی که قرار است در معتبرترین سطح رقابت کند، باید با تمام ظرفیت فنی و اجرائی خود وارد میدان شود. کشتی ایران یکی از قدرت‌‌های سنتی جهان است و غیبت آن در یک رویداد جهانی، پیش از آنکه به ایران لطمه بزند، از اعتبار خود مسابقات خواهد کاست. اتحادیه جهانی کشتی نیز به ‌خوبی می‌داند که کیفیت یک رقابت جهانی به حضور قدرت‌های اصلی آن وابسته است.