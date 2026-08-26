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کد خبر: ۳۳۶۸۰۷
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
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مدیرعامل شرکت ملی نفت خبر داد

افزایش ۱۰ درصدی صادرات نفت در دل جنگ

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: با وجود بمباران‌های شدید، بارگیری و صادرات نفت ایران در طول جنگ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت و قیمت نفت نیز روند افزایشی داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ «حمید بورد» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد: چندین سال است که آمار تولید و فروش را به‌صورت رسمی اعلام نمی‌کنیم. دلیل آن هم این است که نمی‌خواهیم دشمن آمار دقیقی از عملکرد صنعت نفت کشور داشته باشد و از سوی دیگر، ملاحظات امنیتی نیز در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: تولید ما قطعاً بیشتر از ارقامی است که در برخی نهادهای رسمی یا مجلات و مراجع جهانی اعلام می‌شود و میزان واقعی تولید نفت کشور بالاتر از این ارقام است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به عملکرد صادرات نفت کشور در جریان جنگ رمضان گفت: در طول جنگ رمضان، صادرات نفت ایران تقریباً ۱۰ درصد نسبت به دوره قبل از جنگ افزایش پیدا کرد.
بورد ادامه داد: این افزایش صادرات در شرایطی اتفاق افتاد که کشور با بمباران‌های شدید مواجه بود و حتی میزان بارگیری نفت نیز افزایش داشت؛ به‌طوری که حدود ۸ تا ۱۰ درصد افزایش صادرات نسبت به قبل از جنگ ثبت شد. وی با بیان اینکه قیمت نفت نیز در این دوره کاهش پیدا نکرد، گفت: علاوه بر افزایش حجم صادرات، قیمت نفت نیز افزایش پیدا کرد و در مجموع، صادرات نفت کشور در طول جنگ رمضان با رشد همراه شد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: این عملکرد نشان می‌دهد صنعت نفت کشور در شرایط سخت نیز توانسته است تولید، بارگیری و صادرات نفت را مدیریت کرده و استمرار فعالیت خود را حفظ کند.
برنامه جمع‌آوری گازهای مشعل
«امیر مقیسه» مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران هم درباره جمع‌آوری گازهای همراه و کاهش مشعل‌سوزی اظهار کرد: سال گذشته ۳۰ مزایده برگزار و ۲۳ قرارداد امضا شد که با اجرای آن‌ها ۵۷ مشعل نفتی خاموش خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود اجرای این قراردادها سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سود برای کشور ایجاد کند و حدود یک‌هزار و ۶۰۰ فرصت شغلی برای نیروهای جوان و تحصیل‌کرده به وجود آورد.
وی گفت: یکی از اقدامات مثبت شرکت ملی نفت ایران، دائمی کردن این مصوبه بوده است. همچنین در قالب قراردادهای منعقدشده در مناطق نفت‌خیز جنوب، به‌زودی فلرها و مشعل‌های شهر اهواز با مشارکت یک سرمایه‌گذار خارجی و انتقال فناوری، وارد مسیر خاموشی خواهند شد.
این مقام مسئول شرکت نفت، درباره جذب منابع ارزی موجود در کشور گفت: مجوز انتشار ۶۰۰ میلیون دلار اوراق ارزی از شورای ملی تأمین مالی دریافت شده است که منابع حاصل از آن به طرح جهش تولید 
۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت اختصاص می‌یابد.

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