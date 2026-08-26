مذاکره با عمان قیمت نفت را کاهشی کرد
قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، در واکنش به رایزنیهای میان ایران و عمان و انشار برخی گمانهزنیها درباره ایجاد کریدور موقت مشترک در تنگه هرمز، بیش از دو دلار در هر بشکه کاهش یافت.
در میانه جنگ آمریکا علیه کشورمان که حالا در میدان اقتصاد دنبال میشود، دو طرف میتوانند فشارهایی بر یکدیگر اعمال کنند. طرف آمریکایی با محاصره دریایی در حال اعمال بالاترین سطح فشار است، اما در این سو، ابزار قیمت نفت که پیامدهای سنگینی برای آمریکا دارد، آنطور که باید چندان جدی گرفته نمیشود.
در حالی که بسته ماندن تنگه هرمز اقتصاد همزمان با سقوط بیسابقه ذخایر راهبردی نفت، آمریکا را در آستانه بحران قرار داده است، اما برخی اظهارات یا رفتارهای سیاسی نابهنگام، در مسیر برداشتن فشار از اقتصاد آمریکا عمل میکند.
انتشار خبرهایی درباره میانجیگری طرفهای پاکستانی و عمانی، یکی از این موارد است که قیمت نفت را در روزهای اخیر کاهشی کرده است. نفت برنت که 30 مرداد در کانال 94 دلار قرار داشت، دیروز در حوالی 86 دلار نوسان کرد.
قیمت نفت خام برنت روز گذشته با دو دلار و ۳۰ سنت یا دو و شش دهم درصد کاهش، به ۸۶ دلار و
۲۸ سنت در هر بشکه رسید و در زمان تنظیم این خبر به کانال 87 دلار برگشت.
قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز به 81 دلار و 80 سنت در هر بشکه رسید و پیش از این به پایینترین حد خود از سه هفته قبل رسیده بود. هر دو شاخص نفتی روز سهشنبه نیز با بیش از سه درصد کاهش بسته شده بودند.
به گزارش ایسنا، «میتسورو مورایشی» تحلیلگر شرکت «فوجیتومی سکیوریتیز» گفت: بازار همچنان به تحولات پیرامون دریانوردی در تنگه هرمز واکنش نشان میدهد و امید به پیشرفت در مذاکرات میان ایران و عمان باعث کاهش قیمت شده است.
او افزود: با این اوصاف، عدم اطمینان در مورد چشمانداز، خریدهای ارزان را برانگیخته و ضررهای بیشتر را محدود کرده است و احتمالا قیمتها فعلا در محدوده مشخصی باقی خواهند ماند.
ایران و عمان هفتههاست که در مورد کنترل ترافیک از طریق این آبراه که پیش از آغاز تجاوز نظامی آمریکایی صهیونی به ایران در اواخر فوریه، مسیر ترانزیت یک پنجم محمولههای نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، مذاکراتی داشتهاند. در بحبوحه مذاکرات، تردد کشتیها از طریق تنگه هرمز همچنان در سطح پایینتری قرار دارد.
دادههای اولیه شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان میدهد که تنها پنج کشتی کالا شامل دو کشتی حامل گاز مایع و یک کشتی حامل قیر در حال خروج و دو نفتکش خالی فرآوردههای نفتی روز سهشنبه از این آبراه عبور کردهاند که نسبت به میانگین ۱۰ روزه ۱۵ فروند کاهش داشته و بسیار پایینتر از سطح قبل از جنگ است.
بر اساس گزارش رویترز، منابع بازار گفتند که در آمریکا، مؤسسه امریکن پترولیوم گزارش داد که موجودی نفت خام در هفته منتهی به ۲۱ اوت، حدود چهار و دو دهم
میلیون بشکه افزایش یافته است.
تحلیلگران در نظرسنجی رویترز تخمین زدند که ذخایر نفت خام آمریکا به طور متوسط حدود ۶۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت. دادههای رسمی از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه منتشر میشود.