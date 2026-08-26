سرویس اقتصاد-

سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه امسال بارندگی‌ها نسبت به سال گذشته بهتر بود گفت امسال توانستیم ۱۲ هزار مگاوات برق از نیروگاه‌های برق آبی تولید کنیم.

به گزارش خبرنگارما، «عیسی بزرگ‌زاده» سخنگوی صنعت آب کشور دیروز در نشستی خبری با بیان اینکه سال آبی در کشور از اول مهرماه آغاز می‌شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد، گفت: اکنون در آخرین ماه سال آبی قرار داریم و بر اساس آمارها، میانگین بارش کشور تاکنون حدود ۲۳۸ میلی‌متر ثبت شده است.

وی افزود: میانگین بلندمدت در یک‌سال آبی اخیر حدود ۲۴۱ میلی‌متر برآورد می‌شود. بنابراین، میزان بارش کشور حدود یک درصد کمتر از مقدار نرمال است.

سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: با وجود قرار گرفتن در ماه پایانی تابستان و بهره‌برداری قابل توجه از نیروگاه‌های برق‌آبی در طول ماه‌های گذشته، وضعیت ذخایر برخی سدهای بزرگ کشور همچنان بالاتر از میانگین است.

بزرگ‌زاده با بیان اینکه این ذخایر در سال جاری نقش مهمی در پایداری شبکه برق کشور ایفا کردند، اظهار داشت: در شرایطی که بخشی از زیرساخت‌ها و منابع انرژی کشور با آسیب و محدودیت مواجه شد، نیروگاه‌های برق‌آبی به کمک شبکه آمدند و توانستند بخشی از نیاز برق کشور را جبران کنند. وی گفت: اکنون ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های برق‌آبی کشور بیش از ۱۲ هزار مگاوات است و در یک مقطع، حدود ۱۱ هزار مگاوات برق از این نیروگاه‌ها وارد شبکه شد. رقمی قابل توجه که نشان‌دهنده نقش مؤثر سرمایه‌گذاری‌های چند دهه گذشته مردم و دولت در توسعه زیرساخت‌های برق‌آبی است.

این مسئول تأکید کرد: با توجه به افزایش حجم ذخایر مخازن، در صورت مدیریت مناسب و جلوگیری از تشدید کمبود سایر سوخت‌ها، نیروگاه‌های برق‌آبی می‌توانند در سناریوهای تأمین انرژی زمستان نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

وی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر حدود

دو سوم از کشور بارندگی نرمال دریافت کرده و اما متأسفانه یک‌سوم از کشور شامل ۵۸ شهر از حدود ۱۴۰۰ شهر کشور دچار تنش آبی است که در ۱۲ استان مستقر شدند و

۳۵ میلیون نفر را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند گفت: همچنان باید مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهیم و توهم پر آبی نباید ما را فریب دهد.

سخنگوی صنعت آب همچنین گفت: اقلیم کشور بسیار متفاوت است و مساحت کشور بسیار پهناور است با اقلیم محلی نمی‌توان وضعیت را به تمام کشور تامین بدهیم، اگر در یک نقطه بارندگی داریم در همان زمان در نقطه دیگر از کشور خشکسالی حکم فرما است.

بزرگ‌زاده درباره پدیده «ال‌نینو» که در اخیرا مطرح شده هم توضیح داد: ال‌نینو پدیده‌ای اقلیمی است که با افزایش دمای سطح آب در بخش‌هایی از اقیانوس شکل می‌گیرد. این تغییرات می‌تواند بر توزیع انرژی در جو اثر بگذارد و الگوی بارش را در نقاط مختلف جهان، از جمله ایران، دستخوش تغییر کند. وی خاطر نشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که همزمان با وقوع ال‌نینو، ممکن است برخی مناطق کشور، به‌ویژه نواحی جنوب‌غربی یا بخش‌هایی از شمال، بارش‌های شدید و حتی سیلاب را تجربه کنند؛ در حالی که در همان دوره، مناطق دیگری با خشکسالی یا کم‌بارشی روبه‌رو باشند. همچنین در برخی سال‌های دارای ال‌نینو، نه ترسالی چشمگیر و نه سیلاب قابل‌توجهی در کشور رخ داده است.

سخنگوی صنعت آب افزود: بنابراین، درس اصلی از این پیش‌بینی‌ها، نه قطعیت‌بخشی به وقوع بارش‌های سیلابی، بلکه ضرورت آمادگی در برابر سناریوهای محتمل است. وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه باید برای مواجهه با احتمال وقوع سیلاب آماده‌باشند و اقدامات پیشگیرانه را پیش از آغاز بارش‌های پاییزی دنبال کنند.

به گفته وی، در این راستا، دستورالعمل‌های لازم درباره نحوه اقدام پیش از وقوع سیلاب، هنگام بروز سیلاب و پس از آن، به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده است. همچنین دستگاه‌های مسئول مدیریت بحران، وزارت کشور، استانداری‌ها و شهرداری‌ها باید نسبت به پاکسازی و لایروبی آبراهه‌ها، کانال‌ها و مسیرهای هدایت آب‌های سطحی در شهرها اقدام کنند تا موانع موجود برطرف و احتمال آب‌گرفتگی و خسارت کاهش یابد.

سخنگوی صنعت آب با اشاره به سیستم تشویقی و تنبیهی مصرف‌کنندگان اظهار داشت: کسانی که در تابستان ۲۰ درصد کمتر از الگوی مصرف استفاده کنند، از کاهش تعرفه بهره‌مند می‌شوند. همچنین کسانی که با مراجعه به مرکز تماس ۱۲۲، تجهیزات کاهنده مصرف را دریافت می‌کنند، تا ۳۰ درصد دیگر نیز در تعرفه خود تخفیف خواهند گرفت و در مقابل پرمصرف‌ها باید هزینه‌های واقعیِ انتقال و تصفیه این حجم از آب را بپردازند.