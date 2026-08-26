خبرهای خوب درباره تأمین برق و بنزین کشور
سرویس اقتصادی -
خبرهای خوب درباره تامین برق و بنزین کشور در راه است و مسئولان وعده دادهاند که کمبودهای چند وقت اخیر جبران خواهد شد.
به گزارش کیهان، علیرغم اینکه این روزها برخی تصمیمات و اظهارات بر سیاهنمایی، کمبودها و ناترازیها بهویژه در حوزه انرژی تکیه دارند، اما خبرهای خوبی هم از تلاش برای مدیریت این حوزه شنیده میشود که باید به آنها امیدوار بود.
یکی از این خبرهای مثبت، برنامهریزی برای افزایش تولید بنزین تا پایان سال است. محمدصادق عظیمیفر؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران دیروز خبر داد: با راهاندازی دو پالایشگاه تا پایان سال، تولید روزانه بنزین 12 میلیون و گازوئیل، پنج میلیون لیتر افزایش مییابد. مجموع ظرفیت پالایشی این دو مجموعه، حدود 180 هزار بشکه در روز است.
او با اشاره به برنامه توسعه ظرفیت پالایشی کشور اظهار کرد: با بهرهبرداری از دو پالایشگاه جدید آدیش جنوبی و مهر خلیجفارس تا پایان سال، تولید بنزین کشور روزانه حدود 12 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. این میزان افزایش تولید معادل حدود 9 درصد مصرف بنزین کشور است و میتواند ظرفیت تولید و تأمین این فرآورده راهبردی را تقویت کند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره آخرین وضعیت پالایشگاههای جدید گفت: پالایشگاه آدیش جنوبی هماکنون در حال دریافت خوراک است و فرآیند بهرهبرداری از آن در حال انجام است. پالایشگاه مهر خلیجفارس نیز براساس برنامه، تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید.
اصلاح برخی بیتدبیریها
گفتنی است برخی بیتدبیریها در ماجرای بنزین از دامن زدن به شایعه جهش قیمت تا 87 هزار و 130 هزار تومان تا کم کردن ساعت کار برخی پمپ بنزینها، علاوه بر
افزایش و رکوردشکنی مصرف، موجب ایجاد صفهای طولانی در پمپ بنزینها شده است.
با اینحال خبرها از عادی شدن اوضاع حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، کرامت ویسکرمی؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفتوگویی اظهارداشت: میانگین توزیع روزانه بنزین در مردادماه امسال ۱۳۸ میلیون لیتر بود که این رقم در سه روز نخست شهریورماه به ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسیده و نشاندهنده افزایش روزانه هفت میلیون لیتری نسبت به ماه گذشته است.
وی با اعلام اینکه روز گذشته ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین در کل کشور توزیع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر تولید، انتقال و توزیع فرآورده با حداکثر توان عملیاتی در حال انجام است و هیچگونه مشکلی در تأمین سوخت کشور وجود ندارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با تأکید بر اینکه مردم نباید نگران تأمین سوخت باشند، از هموطنان خواست به شایعات بیاساس فضای مجازی توجه نکنند و تنها در صورت نیاز واقعی و خالی بودن باک خودرو به جایگاهها مراجعه کنند تا از تشکیل صفهای غیرضروری و طولانی جلوگیری شود.
تبعات بیتدبیری بنزینی
گفتنی است؛ بیتدبیری صورت گرفته در ماجرای بنزین از دامن زدن به شایعه جهش قیمت تا 87 هزار و 130 هزار تومان تا کم کردن ساعت کار برخی پمپ بنزینها، علاوهبر افزایش و رکوردشکنی مصرف، موجب ایجاد صفهای طولانی در پمپ بنزینها شده است.
فریدون یاسمی؛ مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، روز سه شنبه، از افزایش
30 درصدی توزیع بنزین در تهران خبر داد و گفت: روز دوشنبه با توزیع بیش از 26 میلیون لیتر بنزین در پایتخت، رکورد توزیع سال 1405 در تهران شکست.
او با تشریح آخرین وضعیت تراکم در جایگاههای سوخت تهران اظهار کرد: در روزهای اخیر بهدلیل شایعات منتشرشده در رسانهها و در پیش بودن تعطیلات 17 ربیعالاول، تقاضای سوخت تهران رشد قابلتوجهی داشته که همین مسئله یعنی افزایش ناگهانی تقاضا و نیز ترافیک مسیرهای مواصلاتی که منجر به تأخیر در ارسال محمولهها شده، موجب اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بستهشدن چندساعته شده است.
محدودیتها برطرف میشود
مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی افزود: اگرچه بهدلیل آسیبهای واردشده به زیرساختهای ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی تهران در جریان جنگ 40 روزه، توزیع سوخت تهران با محدودیت مواجه است ولی پس از افزایش تقاضا با فعالسازی فوری مسیرهای تأمین سوخت از سایر استانها، تأمین سوخت تهران بهصورت پایدار در حال انجام است و طی چند روز آینده، محدودیت بهوجودآمده بهطور کامل برطرف میشود.
یاسمی، ضمن قدردانی از همراهی و شکیبایی شهروندان گفت: با تلاشهای انجامشده، زنجیره تأمین سوخت کشور در زمان حاضر پایدار است، با وجود این، از همه هموطنان گرامی درخواست میشود با مدیریت مصرف سوخت، کاهش ترددهای غیرضروری با خودروهای شخصی، استفاده از حملونقل عمومی و بهرهگیری از سوختهای جایگزین مانند CNG در خودروهای دوگانهسوز، خادمان خود در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی را در تداوم سوخترسانی پایدار یاری دهند.
جبران بیتدبیری بنزینی
گفتنی است اظهارات مکرر مسئولان دولتی در روزهای گذشته در ردههای مختلف و خلأ تصمیمگیری از دلایل ایجاد نگرانی در مردم و مراجعه مکرر به جایگاههای بنزین است اما اعلام توزیع 150 میلیون لیتر بنزین در روز از سوی مدیرعامل شرکت ملی فرآوردههای نفتی و مهمتر از آن، تضمین ویس کرمی بر اینکه مردم نگران نباشند؛ میتواند جبران بیتدبیری بنزینی باشد؛ به شرط اینکه ساعت کاری پمپ بنزینها به حالت عادی بازگردد.
دولت بهتر است؛ صادقانه از مردم بخواهد کمتر بنزین مصرف کنند و صاحبان خودروهای دوگانهسوز، بیشتر به مصرف گاز رو بیاورند. دولت، کارت جایگاهها را شناسهدار کند و جلوی قاچاق از مبدا پالایشگاهها را هم بگیرد و بحث گرانی بنزین را کنار بگذارد. دولت باید همه خودروها و موتورسیکلتها، از فرسوده تا چندساله و نو را بهصورت رایگان، به تنظیم موتور، الزام کند که در این راه، فرسودهها در اولویت هستند.
دولت، یکبار برای همیشه تکلیف و موضع خود با خودروسازیها درباره تولید محصولات پرمصرف و ناایمن و جایگزینی محصولات هیبریدی و دوگانه سوز بنزین و گاز و بحث واردات خودرو را به دور از شعار و در عمل روشن کند.
خبرهای خوب آب و برق
همچنین عباس علیآبادی؛ وزیر نیرو در گفتوگوی ویژه خبری به مناسبت هفته دولت با اشاره به نقش استراتژیک و پیشرفتهای چشمگیر صنعت آب و برق کشور، تأکید کرد که این صنعت یکی از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. توانایی تولید کامل تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور وجود دارد. این پیشرفتها نهتنها پاسخگوی نیاز داخلی بوده، بلکه بسیاری از همسایگان و دیگر کشورهای جهان نیز از دستاوردهای آن بهرهمند شدهاند.
او افزود: در جریان جنگ اخیر، بلافاصله پس از هرگونه آسیب به تأسیسات، همکاران من وارد عمل میشدند و با بازسازی سریع، شبکه را فعال میکردند.
وزیر نیرو با اشاره به حادثه تصفیهخانه کرج، از ازخودگذشتگی کارکنانی گفت که در شرایط انتشار گاز کلر، برای وصل مجدد برق و آب مردم از جان خود مایه گذاشتند.
علی آبادی با اشاره به رعایت نکردن قواعد بینالمللی از سوی دشمن در هدف قرار دادن تأسیسات حیاتی، خاطرنشان کرد: تأسیسات آبشیرینکن قشم که وظیفه تأمین آب شرب مردم را داشت؛ به طور کامل تخریب شد. با این حال، یگانهای عملیاتی وزارت نیرو با تلاشی گسترده، در کوتاهترین زمان ممکن خسارتهای وارده، از جمله شکستگیهای کیلومتری شبکه آب در منطقه تجریش، را ترمیم کردند.
او با بیان اینکه شبکه برق ایران به دلیل گستردگی و پراکندگی جغرافیایی، یکی از پایدارترین شبکههای منطقه است، تأکید کرد: با وجود بیش از هزار واحد مولد برق در سراسر کشور، حتی با تخلیه کامل زرادخانه دشمن نیز امکان از کار انداختن شبکه تولید برق کشور وجود ندارد.
همراهی ملت
وزیر نیرو درخصوص مدیریت مصرف، با اشاره به درخواست تلویزیونی خود از مردم برای صرفهجویی در مصرف برق در جنوب کشور، اظهار داشت که بلافاصله پس از این درخواست، شاهد کاهش دو هزار مگاواتی بار شبکه بودیم که نشاندهنده همدلی و همراهی بالای ملت است.
علیآبادی با اشاره به دستاوردهای جدید در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، از رشد جهشی ظرفیت نیروگاههای خورشیدی به 12 هزار مگاوات و افتتاح نخستین نیروگاه زمینگرمایی کشور در مشکینشهر با فناوری کاملاً بومی خبر داد و این اقدامات را در شرایط جنگ، حرکتی راهبردی و دوچندان مهم
ارزیابی کرد.
او با تشریح برنامههای این وزارتخانه در حوزه مدیریت مصرف و توسعه تولید برق، از ورود تدریجی 10 هزار مگاوات نیروگاه جدید به مدار خبر داد و گفت: با عبور از اوج مصرف تابستان، شبکه برق کشور در آستانه رسیدن به شرایط متعادل قرار دارد.
وزیر نیرو با اشاره به قطع برق در تابستان، اظهار کرد: پیشبینیها نشان میدهد هفته آینده شرایط مطلوبتری خواهیم داشت و مردم در تأمین برق بخش خانگی مشکل چندانی احساس نخواهند کرد. واحدهای صنعتی، هم اگر روزهای جمعه را بهعنوان روز کاری در نظر بگیرند و در طول هفته یک روز را برای تعطیلی یا کاهش فعالیت اختصاص دهند امکان ایجاد توازن در تأمین برق فراهم خواهد شد. به باور من، از دوران سخت تابستان عبور کردهایم و اثر اصلی فشار مصرف کاهش یافته است.
او درباره خسارتهای ناشی از نوسان برق گفت: در قبوض برق ردیفی تحت عنوان بیمه درج شده و منازل مشترکان تحت شرایط مشخصی بیمه هستند. بر این اساس، اگر مشترکی بر اثر نوسانات یا حوادث مشمول بیمهنامه دچار خسارت شود، وزارت نیرو متعهد به جبران کامل خسارت خواهد بود.
بازگشت نیروگاههای آسیبدیده به مدار
وزیر نیرو گفت: در جریان جنگ اخیر، در مجموع ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور را از دست دادیم که بازسازی و جبران این ظرفیت در دستور کار قرار دارد.
علیآبادی با اشاره به آسیبهای واردشده به نیروگاههای کشور در جریان جنگ اخیر گفت: دشمنان به نیروگاههای دولتی و خصوصی آسیب وارد کردند که نیروگاههای دولتی ترمیم شده و به مدار بازگشتهاند و نیروگاههای خصوصی نیز در دست تعمیر هستند. همچنین نخستین نیروگاه خصوصی آسیبدیده نیز روز سهشنبه به مدار بازگشت و برنامهریزی شده است که تا تابستان آینده تمامی نیروگاههای آسیبدیده به مدار بازگردند.