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کد خبر: ۳۳۶۸۰۲
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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انتشار فراخوان سومین جشنواره فیلم «ایثار»

فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» به همت اداره‌کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران و گروه تلویزیونی و سینمایی شاهد، در 
۱۳ محور موضوعی و ۵ بخش مجزا منتشر شد و آبان‌ماه سال جاری برگزار 
می‌شود.
این رویداد هنری با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و تبیین سبک زندگی اسلامی ایثارگران برگزار خواهد شد. محورهای اصلی این دوره شامل تبیین نقش فرهنگ ایثار و شهادت در تحکیم وحدت و وفاق ملی، روایت زیست شهیدانه، شهدای جنگ رمضان، شهدای امنیت، پدافند و ناو دنا، مظلومیت شهدای کودک و همچنین نقش ایثارگرانه بانوان در خانواده و جامعه است.
سومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» در بخش‌های «رقابتی» (شامل مستند، داستانی کوتاه، موشن‌گرافی و نماهنگ)، «ویژه» (شامل محورهای جنگ رمضان، تشییع آقای شهید و نگاه خانواده شهدا)، «مسابقه فیلمنامه‌نویسی داستانی کوتاه»، «نکوداشت و بزرگداشت هنرمندان و خانواده شهدا» و «نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی» پذیرای آثار است.
آخرین مهلت ارسال آثار پایان روز جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است، آثار منتخب در ۲۵ مهرماه معرفی می‌شوند و اصل جشنواره نیز در آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

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