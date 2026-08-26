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کد خبر: ۳۳۶۸۰۱
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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انتصاب دبیرکل نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر

با پیشنهاد اعضای شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، سید عباس میرهاشمی به عنوان دبیرکل این جشنواره انتخاب و معرفی شد.
نخستین جلسه شورای سیاستگذاری نوزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر با حضور معاون هنری وزیر، جمعی از استادان و هنرمندان هنرهای تجسمی و اعضای حقوقی شورا برگزار شد و سیدعباس میرهاشمی به عنوان دبیرکل این دوره از جشنواره انتخاب شد.
میرهاشمی، هنرمند و مدرس حوزه عکاسی و دانش‌آموخته رشته عکاسی از دانشگاه هنر است و سابقه فعالیت در حوزه‌های حرفه‌ای، مدیریتی و آموزشی هنرهای تجسمی را در کارنامه دارد. او همچنین در ادوار مختلف جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مسئولیت‌هایی از جمله دبیری کل و عضویت در شورای سیاستگذاری را بر عهده داشته است. همچنین دبیرکلی سومین و پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر و دبیری چهاردهمین دوره این جشنواره از مسئولیت‌های او بوده است.

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