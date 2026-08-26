انتقام در تلویزیون

ویژه برنامه تلویزیونی «انتقام» با اجرای وحید یامین‌پور بزودی راهی آنتن شبکه افق سیما می‌شود.

این ویژه‌برنامه تلویزیونی‌، با محوریت مفهوم انتقام خونخواهی رهبر شهید انقلاب و بررسی شرایط کنونی کشور در راستای جنگ تحمیلی سوم تولید شده است و در قالب گفت‌وگو با چهره‌های سیاسی، فرهنگی و هنری به موضوعات مختلف این حوزه می‌پردازد.

مسعود ده‌نمکی، بهروز افخمی، حجت‌الاسلام طباخیان، علی بهادری جهرمی و حجت‌الاسلام پناهیان از جمله چهره‌هایی هستند که تاکنون در این ویژه‌برنامه حضور پیدا کرده‌اند.

ویژه‌برنامه تلویزیونی «انتقام» که ضبط آن همچنان ادامه دارد بزودی از شبکه افق رسانه ملی پخش خواهد شد. این ویژه‌برنامه محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و شبکه افق سیماست.