انتقاد مارک رافالو از همکاری با اسرائیل در آمریکا تحمل نشد!
افشاگریهای «مارک رافالو»، بازیگر سرشناس هالیوود و دارنده چندین جایزه معتبر بینالمللی، درباره همکاریهای تسلیحاتی و اطلاعاتی شرکتهای غول فناوری آمریکا با رژیم صهیونیستی، موج خشم و حملات سازمانیافته لابیهای صهیونیستی در هالیوود را به همراه داشت. در واکنشی کلیشهای، این بازیگر به یهودستیزی متهم شده است!
رافالو اخیراً با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی، به شدت از پیوندهای مالی شرکت «اوراکل» و خانواده الیسون (از مالکان اصلی پارامونت) با ارتش رژیم صهیونیستی انتقاد کرد. او صریحاً افشا کرد که فناوریهای ارائه شده توسط این شرکت در حملات نظامی و جنایات اشغالگران در غزه نقش مستقیمی داشته است.
این افشاگری خشم سران لابی صهیونیستی در سینمای آمریکا را برانگیخت. تشکلی موسوم به «بریگاد»- که خود را متشکل از ۱۰۰۰ تن از چهرههای نفوذی، تهیهکنندگان و سرمایهگذاران یهودیتبار هالیوود مانند حایم سابان و لارنس بندر میداند- به همراه سخنگوی پارامونت با صدور بیانیهای اتهام نخنما و تکراری «یهودستیزی» را به این بازیگر مستقل زدند تا او را سانسور و خانهنشین کنند.
در مقابل، رافالو با رد قاطعانه این برچسبزنیها، این اتهامات را «تکاندهنده و اساساً ناصادقانه» خواند. همچنین برخی دیگر از چهرههای سینمایی مانند «هانا آینبایندر» با «مضحک» خواندن ادعاهای لابی صهیونیستی، از شجاعت رافالو در افشای حقایق و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تمجید کردند. این تقابل بار دیگر نشان داد که هالیوود چگونه به ابزاری برای سرکوب صدای منتقدان جنایات رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.