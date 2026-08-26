رونویسی از دیکته و مغالطه خانه سینما توسط خانه تئاتر!

بیانیه‌ای علیه طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، با رونویسی از دیکته پرمغالطه مدیران خانه سینما به نام خانه تئاتر منتشر شد!

به گزارش سینماپرس، هراس ویژه «شاه‌نشینان خانه سینما» از هر قانونی که موجب کنترل شیب تند «ولنگاری فرهنگی» و کاستن از گستره فعالیت و ابعاد «نفوذ فرهنگی» در کشور می‌شود؛ موجب شد تا این قبیله محدود با سوءاستفاده از عنوان نمایندگی اکثریت اهالی مظلوم سینما اقدام به صدور بیانیه‌ای سیاسی و پرمغالطه در مواجهه با این قانون نمایند. بیانیه‌ای که منطق آن به عنوان دیکته‌ای از برای بیانیه‌نویسی برخی دیگر درآمد که در جدیدترین این رونویسی‌ها می‌توان به اقدام «ر.د» در بازتولید متنی با همان ادبیات مغالطه‌گونه و در مواجهه با تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» و انتشار عمومی آن با عنوان «بیانیه خانه تئاتر» اشاره نمود.