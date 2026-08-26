سخنگوی سپاه: هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج‌ فارس نیست

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌ فارس حضور ندارد.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌فارس حضور ندارد.

وی افزود: تمام شناورهای جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست. به گزارش مهر به نقل از س‍پاه نیوز، سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز به‌طور کامل تحت کنترل ماست.