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کد خبر: ۳۳۶۷۸۹
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰
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سخنگوی سپاه: هیچ شناور نظامی دشمن در خلیج‌ فارس نیست

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌ فارس حضور ندارد.
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز در اختیار ماست و هیچ شناور نظامی دشمن داخل خلیج‌فارس حضور ندارد.
وی افزود: تمام شناورهای جنگی دشمن دست‌کم ۴۰۰ کیلومتر از تنگه هرمز فاصله گرفته‌اند و از نظر نظامی و سرزمینی، هیچ شناوری بدون اجازه و مدیریت ایران قادر به عبور از این آبراه نیست. به گزارش مهر به نقل از س‍پاه نیوز، سخنگوی سپاه خاطرنشان کرد: آبراهی که در نزدیکی عمان قرار دارد نیز به‌طور کامل تحت کنترل ماست.

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