کیهان و خوانندگان
* اگر ایران عزيز اینگونه بهطور مستقیم در مقابل حمله و تجاوز دو قدرت اتمی جهان و بزرگترین و قویترین ارتش جهان ایستاده است و این ارتش پرمدعا و متکبر را در تحقق اهدافش از جمله در تنگه هرمز عاجز و درمانده کرده است به پشتوانه و نتیجه قدرت و توانی است که با هدایت و راهبری مستقیم فرماندهی کل قوا به دست آمده است. این هدایتها و حمایتها، ایران را از واردکننده سیمخاردار در دوران دفاع مقدس اول، به صادرکننده پهپاد و در ردیف قدرتهای موشکی جهان قرار داد! خداوند بر درجات امام شهیدمان لحظه به لحظه بیفزاید.
قربانی
* نهادسازی، ارتقای روحیه خودباوری، تشکیل جبهه مقاومت، تدابیر هوشمندانه برای عبور ایران از طوفانها و گردبادهای سهمگین و قوی شدن برای روز واقعه و تربیت مردم برای مبعوث شدن برخی از جلوههای ایران قوی است که با سرپنجه تدبیر آقای شهید ایران تحقق پیدا کرد!
فاتحی
* سرلشکر محسن رضایی، نماینده امام خامنهای در شعام و دبیر شورای عالی امنیت گفت: اصلاً وحدت بدون تبعیت از رهبر انقلاب امکانپذیر نیست. آنان که دائماً از وحدت و وفاق دم میزنند بدانند با عناصری که سالها خون به دل ولایت کردند وفاق تنها لقلقه زبان خواهد بود.
نیکنام
* موانع، سختیها و تحریمها در مسیر رشد نظامی و دفاعی کشور اگر از عرصه اقتصاد بیشتر نبوده باشد کمتر نیست، با این حال توکل بر خدا، عزم انقلابی، باور به قویتر بودن تواناییها از موانع، نگاه جهادی و تبعیت محض از رهبری حکیمانه انقلاب چنین نتیجه شگفتانگیزی را رقم زد. پس برای حل مشکل اقتصاد کشور باید همین مسیر قوی شده دفاعی را رفت نه مسیر اقتصاد لیبرالی غربی را؟!
عبدخدایی
* ترامپ بار دیگر با اعلام حمله قطعی و گسترده به ایران و سپس منتفی اعلام کردن آن به بهانه مذاکره و...، یکبار دیگر از شیوه توئیتبازی برای کنترل بازار انرژی استفاده کرد. چه اشکالی دارد چند تا از مسئولان ارشد نظام نیز با منتفی اعلام کردن هرگونه مذاکره و توافق، ترفند ترامپ را خنثی کنند و محاسبات او را برهم بزنند.
خسروزاده
* چیزی که برای آمریکا و رژیم صهیونیستی ناراحتکننده است این است که ایران قادر است از طریق نفوذ خود بر گلوگاههای حیاتی دریایی، اقتصاد جهانی را تهدید کند و همچنین هزینههای راهبردی قابلتوجهی را به طرفهای درگیر باخود تحمیل نماید.
جوهری
* در دنیای امروز، قانون تا زمانی معتبر است که منافع قدرتهای بزرگ را تامین کند، و هرجا پای ملتهای مستقل، مقاومت، یا دفاع از مظلوم به میان بیاید، همان قانون ناگهان به ابزاری برای فشار، تحریف و محکومسازی تبدیل میشود. به همین دلیل، آن سخن عمیق و ماندگار معنا پیدا میکند که برو قوی شو گر راحت جهان طلبی/ که در نظام طبیعت ضعیف پامال است.
عزیزخواه
* وقتی نخستوزیر عراق در برابر تحقیرهای آشکار واشنگتن، در برابر ترور فرماندهان مقاومت و در برابر دخالتهای مکرر آمریکا در امور داخلی کشورش، پاسخ قاطع و بازدارندهای ندهد، طبیعی است که دشمن گستاختر شود و میدان را برای تجاوز باز میببیند.
اخگر
* علت این که ترامپ احمق این روزها بیشتر تلاش خود را بار دیگر با تجربه 47ساله خصومت غرب با جمهوری اسلامی، به میدان اقتصاد میکشاند، سرخوردگی، ناکامی و شکست در میدان نظامی است. که در صورت اهتمام و تدبیر درست مسئولان، بار دیگر در این میدان نیز شاهد افول این جانور خواهیم بود.
یزدانی
* نشریه هیل مینویسد؛ ایران مشغول بالابردن هزینه برای ترامپ است. هیچکس در تهران به کمتر از تسلیم واشنگتن راضی نیست. زمان، بر خلاف تصور، نه به سود واشنگتن، بلکه در جهت افزایش اهرمهای فشار ایران به گردش درآمده است.
غلامی
* چرا سران ترکیه و پاکستان، ده روز در کنار خانه کعبه، برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین و لبنان که در معرض اشغالگری و جنایات رژیم صهیونیستی قرار دارند! ائتلاف تشکیل ندادند؟!
سرداری
* کارشناسان آمریکایی میگویند ترامپ؛ از نظر روانی به وضوح، درمانده، به ستوه آمده، خشمگین و سرخورده است. اما مثل هر دیکتاتور دیگر، به جای قبول اشتباه و شکست، سعی میکند ناکامیها را پای حامیان و متحدان بنویسد و با مجازات آنها، سبک شود!
حرآبادی
* مسئولان و مدیران! در مقابل دشمن زبان نفهم، کوتاه آمد نیاید، اظهار ضعف نکنید، راه دور زدن فشارها را پیدا کنید، ضربه متقابل بزنید و او را ناامید کنید یا به زانو درآورید.
نوازنی
* دریاسالار پیشین فرانسوی، پاسکال اوسر، با اشاره به تحولات اخیر در تنگه هرمز، به نکته مهمی اشاره کرده و آن این است که ایران در زورآزمایی با آمریکا برتری تاکتیکی پیدا کرده و کنترل رگ حیاتی منطقه و بخش مهمی از اقتصاد جهان را در اختیار دارد.
جورکش
* مشکلی که ترامپ در دشمنی با ایران دارد این است که اهمیت عزت نفس و غرور ملی ایرانیان را دستکم گرفته و تصور میکند که میتواند تهران را با فشار، به پذیرش خواستههای خود وادار کند. در حالی که شأن ایران و ایرانی با پذیرش زور و سلطه بیگانه است.
بحرانی
* مدعیان ناصادق صلح شرافتمندانه به یاد بیاورند محاصره دریایی علیه ایران، بلافاصله پس از آن صورت گرفت که ایران، زدن ضربات دردناک به دشمن را متوقف کرد و درخواست آمریکا از طریق واسطهها برای آتشبس را پذیرفت.
طیبی
* چاره عداوت دشمن، ایمان و اراده و تدبیر و همت و سختکوشی است، نه اظهار ضعف.
داوری
*جماعتی که در روزهای تلخ دی ماه و سلاخی شدن مدافعان امنیت کشور و نیز در چهل روز تجاوز علنی دشمن به وطنمان « صُمُّ بُكمٌ عُمي فَهُم لَا يَعقِلُونَ» بودند، امروز و هنگام مجازات عملههای دشمن، زبانشان دراز شده و از عطوفت، بخشش و انسانیت حرف میزنند. عرض میکنم نفاق، سرتاپای این جماعت را گرفته و هدایتپذیر نیستند.
فرهنگیان
* رئیس جبهه اصلاحات به آیتالله اژهای ریاست محترم قوه قضائیه نامه زده و به اعدامهای اراذل اصفهان اعتراض کرده است. مایه شرم و ننگ است که با نامهنگاری خواستار لغو اعدام و عدم مجازات جانیان و اوباشی باشند که اقدام به کشتار، قتل فجیع و آتش زدن ماموران امنیتی و سپس رقصیدن بر سر پیکر سوخته شده آنان کردهاند.
خدامان
* اگر وفاق و وحدت در برابر دشمن اهمیت دارد، چرا تخریب یک مسئول عالیرتبه کشور و نماینده رهبر انقلاب در شعام، نباید با همان حساسیتی محکوم شود که برای تخریب سایر دولتمردان محکوم میشود؟!
مردیها
* بعد از اعدام قاتلان شهدای فراجا در میدان علیخانی اصفهان، ضدانقلاب برای ساعت ۲۴ همان شب در این میدان فراخوان داد. مردم هم پاسخ فراخوان ضد انقلاب را با حضور پیشدستانه در این میدان دادند. این یعنی مردمیسازی امنیت که گمشده امنیت بود و حالا به برکت بعثت مردم فراهم شده است.
فرجام