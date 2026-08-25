در بحبوحه عملیات رمضان، شهید مهدی زین‌الدین با تبیین منطق اسلام در دفاع، تصریح کرد: هرچند اسلام ذاتاً با جنگ و خونریزی مخالف است، اما در برابر ستم و تجاوز مستکبران بر حقوق ملت‌ها سکوت نخواهد کرد.

مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، اقدام به انتشار صوتی از شهید مهدی زین‌الدین کرده که در میان رزمندگان تیپ 17 علی بن ابی‌طالب(ع) و در دل عملیات رمضان و در دوازدهمین روز از مردادماه سال 1361، به زیبایی دوگانه‌ «تنفر از جنگ» و «ضرورت دفاع» را تشریح می‌کند. این شهید بزرگوار یادآور می‌شود که ندای اسلام، صلح جهانی است، اما این صلح هرگز با پذیرش ظلم و پایمال شدن حقوق یک ملت به دست نمی‌آید.

در این صوت می‌شنویم:

«ما داعیه نداریم که جنگ بکنیم، اسلام اصلاً از جنگ متنفر است. ما اصلاً از خدا می‌خواهیم که تمام دنیا در زیر چتر اسلام و به حکم خدا دربیایند، زیر حکم خدا قرار بگیرد بدون جنگ و خونریزی. هیچ‌کس داوطلب برای جنگ نیست ولی اجازه نمی‌دهیم به یک عده سودجو، استعمارگر و استکبارگر حقوق یک ملت را بکشند به طرف خودشان و تهدید بکنند آن‌ها را و مورد ظلم و ستم قرار بدهند. این ندای اسلام است.»