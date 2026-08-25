نتایج جالب یک نظرسنجی درباره نگاه مردم کره جنوبی به ایران و آمریکا

نتایج یک نظرسنجی تازه در کره جنوبی، از تغییر محسوس نگاه افکار عمومی این کشور به آمریکا حکایت دارد؛ تغییری که همزمان با افزایش نارضایتی از سیاست‌های واشنگتن، از جمله رویکرد آن در قبال ایران، نشان می‌دهد تصویر واشنگتن در میان مردم یکی از مهم‌ترین متحدان آسیایی‌اش با مشکل جدی مواجه شده است.

آمریکا سال‌هاست خود را مدافع امنیت و ثبات در جهان معرفی می‌کند، اما کارنامه سیاست خارجی واشنگتن در بسیاری از بحران‌ها تصویری متفاوت نشان می‌دهد؛ از جنگ عراق و افغانستان گرفته تا حمایت از مداخلات نظامی و فشارهای اقتصادی علیه کشورهای مختلف. در قبال ایران نیز سیاستِ ورشکسته «فشار حداکثری»، تحریم‌های گسترده و تهدید به استفاده از زور، نمونه‌ای از رویکردی است که منافع و امنیت دیگر کشورها را در چارچوب محاسبات خود تعریف می‌کند. حتی متحدان سنتی آمریکا نیز در سال‌های اخیر با فشارهای تجاری، امنیتی و سیاسی واشنگتن مواجه بوده‌اند. این واقعیت می‌تواند توضیح دهد چرا در کشوری مانند کره جنوبی، همزمان با تداوم اهمیت اتحاد با آمریکا، اعتماد به نیت‌ها و عملکرد این کشور در افکار عمومی رو به کاهش گذاشته است.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» نیز از تغییر قابل‌توجه نگاه مردم کره جنوبی به آمریکا حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که برای نخستین بار در بیش از دو دهه، شمار کره‌ای‌هایی که دیدگاهی نامطلوب نسبت به واشنگتن دارند، از موافقان آن بیشتر شده است. بر اساس این نظرسنجی، ۵۵ درصد مردم کره جنوبی نگاه نامطلوبی به آمریکا دارند؛ رقمی که سال گذشته ۳۹ درصد بود. در مقابل، تنها ۴۵ درصد دیدگاه مطلوبی نسبت به این کشور دارند؛ در حالی که این میزان در سال ۲۰۱۸، در دومین سال نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، به ۸۰ درصد می‌رسید. حتی اگرچه ۸۴ درصد کره‌ای‌ها همچنان آمریکا را مهم‌ترین متحد کشورشان می‌دانند، اعتماد به واشنگتن نیز روندی نزولی داشته و سهم کسانی که آمریکا را شریکی قابل اعتماد می‌دانند، از

۸۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵۷ درصد کاهش یافته است. این تغییر نگرش در شرایطی رخ داده که حدود ۳۹ هزار نظامی آمریکایی همچنان در کره جنوبی مستقر هستند و روابط امنیتی دو کشور یکی از پایه‌های سیاست خارجی سئول به شمار می‌رود.

بخش دیگری از نتایج این نظرسنجی نیز از نارضایتی قابل‌توجه مردم کره جنوبی از سیاست‌های دولت ترامپ، به‌ویژه در قبال ایران، حکایت دارد؛ به‌طوری که حدود سه‌چهارم پاسخ‌دهندگان از نحوه عملکرد ترامپ در قبال ایران ناراضی بوده و ۴۷ درصد به‌شدت با رویکرد او مخالفت کرده‌اند. در همین حال، تنها

۲۱ درصد کره‌ای‌ها معتقدند آمریکا هنگام تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی، منافع کشورهایی مانند کره جنوبی را به میزان زیاد یا نسبتاً زیاد در نظر می‌گیرد؛ این رقم در سال ۲۰۲۳، ۳۸ درصد بود. همچنین باور به نقش مثبت آمریکا در حفظ صلح و ثبات جهانی از ۷۴ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴۷ درصد کاهش یافته و تنها ۱۴ درصد از نحوه مدیریت تعرفه‌ها توسط ترامپ رضایت دارند. مجموعه این ارقام نشان می‌دهد که اگرچه پیوند امنیتی سئول و واشنگتن همچنان پابرجاست، اما در افکار عمومی کره جنوبی نسبت به رویکرد یکجانبه‌گرایانه آمریکا، سیاست‌های اقتصادی و نحوه مواجهه دولت آمریکا با مسائل بین‌المللی، از جمله ایران، تردید و نارضایتی رو به افزایشی شکل گرفته است.