آخرین هشدار فرماندهان یمنی خطاب به آمریکا و سعودی
سرویس خارجی-
فرماندهان ارشد نیروهای مسلح یمن با هشدار صریح به آمریکا و عربستان اعلام کردند معادلات نبرد دیگر مانند گذشته نیست و هرگونه ماجراجویی نظامی جدید با پاسخ بسیار سخت صنعا مواجه خواهد شد و یمن برای اشغالگران جهنم میشود.
فرماندهان ارشد نظامی یمن در پیامی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص)، صریحتر از همیشه از آمادگی نیروهای مسلح این کشور برای رویارویی با هرگونه ماجراجویی جدید خبر دادند. محمد ناصر العاطفی، وزیر دفاع، و یوسف حسن المدانی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، اعلام کردند تمامی یگانها و رستههای نظامی در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند و برای اجرای هر دستوری که به تغییر موازنه نبرد منجر شود، آمادهاند. اهمیت این موضع فقط در ادبیات صریح آن نیست؛ بلکه در این واقعیت است که یمن پس از سالها جنگ، محاصره و حملات خارجی، تلاش میکند نشان دهد دیگر نمیتوان این کشور را صرفاً یک هدف نظامی آسیبپذیر تصور کرد. پیام صنعا در واقع هشدار به آمریکا و عربستان است که هرگونه تکرار محاسبات گذشته، با واکنشی متفاوت از گذشته مواجه خواهد شد. فرماندهان یمنی در بیانیه خود تأکید کردهاند که «معادلات قدیمی» فروپاشیده است؛ و این عبارت را باید در بستر سالها جنگ علیه یمن فهمید. عربستان و متحدانش زمانی تصور میکردند با برتری هوایی، محاصره اقتصادی و پشتیبانی قدرتهای غربی میتوانند صنعا را وادار به تسلیم کنند، اما استمرار مقاومت انصارالله و توسعه تواناییهای موشکی و پهپادی یمن، این محاسبه را پیچیده کرد. اکنون همان کشوری که سالها در معرض محاصره و حمله قرار داشت، میکوشد با ایجاد هزینه برای طرف مقابل، منطق جنگ را معکوس کند.
هشدار به ماجراجویی تازه
وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کردهاند که نیروهای این کشور تحرکات طرف مقابل را زیر نظر دارند و برای ورود به «یک نبرد فراگیر» آمادگی دارند. آنان هرگونه تلاش برای دور زدن حقوق یمنیها یا آغاز ماجراجویی تازه را با «بازدارندگی نظامی» پاسخدادنی دانستهاند.
فرماندهان نظامی یمن در مواضع اخیر خود تأکید کردهاند که جایی برای عقبنشینی یا پذیرش سازش تحمیلی وجود ندارد و آینده باید متعلق به یمنی آزاد و مستقل باشد. این موضع را باید در چارچوب مناقشه طولانی بر سر استقلال تصمیمگیری در یمن ارزیابی کرد، کشوری که سالها صحنه رقابت قدرتهای منطقهای و مداخله بازیگران خارجی بوده است. از منظر صنعا، پایان جنگ صرفاً به معنای توقف حملات نیست، بلکه باید با به رسمیت شناختن استقلال سیاسی و حقوق یمنیها همراه باشد. همین نگاه است که باعث شده رهبران انصارالله، برخلاف محاسباتی که بر فرسایش مقاومت از طریق فشار اقتصادی و نظامی حساب میکردند، همچنان بر حفظ توان بازدارندگی تأکید کنند.
هزینه، از میدان جنگ تا بازار بیمه
اما گزارش تازه فایننشال تایمز درباره تلاش عربستان برای یافتن سازوکار بیمه کشتیهای خود در لندن، بُعد اقتصادی این معادله را برجسته میکند. بر اساس این گزارش، افزایش تنشها در دریای سرخ و تنگه هرمز باعث افزایش هزینه بیمه و کاهش سطح پوشش برخی کشتیها و محمولهها شده و در مواردی نیز بیمهگران از پذیرش ریسکهای جنگی مرتبط با دریای سرخ خودداری کردهاند. حتی بحث ایجاد سازوکاری برای پوشش ریسک جنگی کشتیهای مرتبط با عربستان تا سقف ۱۸۶ میلیون دلار مطرح شده است. معنای سیاسی این تحول روشن است: جنگی که زمانی تصور میشد هزینه اصلی آن فقط بر دوش یمنیهاست، اکنون برای طرفهای درگیر و حامیان آنها هزینههای امنیتی، حملونقلی و بیمهای ایجاد میکند.
رفتار شرکتهای بیمه در قبال کشتیهای مرتبط با عربستان، از این جهت قابل توجه است که برخلاف شعارهای سیاسی، بر مبنای محاسبه مستقیم ریسک انجام میشود. وقتی بیمهگران حاضر نیستند برخی مخاطرات جنگی در دریای سرخ را با شرایط گذشته پوشش دهند یا برای پذیرش آنها قیمتهای بالاتری مطالبه میکنند، یعنی تهدید علیه مسیرهای دریایی را نمیتوان صرفاً جنگ روانی یا تبلیغات سیاسی توصیف کرد. اهمیت دریای سرخ برای صادرات نفت عربستان نیز پس از اختلال در مسیرهای دیگر افزایش یافته است و همین مسئله آسیبپذیری ریاض را بیشتر میکند. در چنین شرایطی، یمنیها تلاش دارند از تواناییهای نظامی خود بهعنوان اهرمی برای بازدارندگی استفاده کنند.
تأکید بر وحدت میدان
خبر دیگر آنکه عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن دیروز در سخنرانی خود با تمرکز بر تحولات منطقه، صهیونیسم را تهدیدی علیه سراسر امت اسلامی توصیف کرد و گفت پروژههایی مانند «تغییر خاورمیانه» و «اسرائیل بزرگ» با هدف گسترش سلطه، اشغال سرزمینها و غارت منابع کشورهای منطقه دنبال میشود. وی تجاوز به ایران و لبنان، نقض حاکمیت سوریه و حمله به یمن را بخشی از طرح مشترک آمریکا و اسرائیل دانست و بر ادامه حمایت یمن از مردم فلسطین و مقاومت در غزه تأکید کرد. الحوثی همچنین با اعلام حمایت مجدد از ایران، مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین و دیگر جبهههای محور مقاومت، بر تقویت همکاری و وحدت میان این جبههها تأکید کرد و گفت یمن تا تحقق اهداف فلسطینیها از حمایت خود دست نخواهد کشید.
وی، که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) سخنرانی میکرد، در بخش دیگری از سخنانش بهشدت از عربستان سعودی انتقاد کرد و ادامه محاصره و فشار علیه یمن را در راستای منافع آمریکا و اسرائیل دانست. الحوثی عربستان را به محروم کردن مردم یمن از منابع ملی، محدود کردن رفتوآمد و تلاش برای تشدید فشار نظامی و سیاسی متهم کرد و هشدار داد ادامه این اقدامات میتواند با واکنش یمن مواجه شود. او با دفاع از «معادله محاصره در برابر محاصره»، مسئولیت پیامدهای هرگونه تشدید فشار علیه یمن را متوجه عربستان دانست و بر ادامه مقاومت و تلاش برای استقلال کامل یمن تأکید کرد.