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کد خبر: ۳۳۶۷۶۴
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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افتتاح ۱۳۲۱ پروژه با اعتبار ۷۱ هزار میلیارد تومانی در هفته دولت فارس

شیراز- خبرنگار كيهان: 
استاندار فارس از افتتاح یک هزار و ۳۲۱ پروژه به ارزش بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان در هفته دولت ۱۴۰۵ در این استان خبر داد.
حسینعلی امیری، استاندار فارس در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته دولت با اشاره به رشد هفت درصدی تعداد و ارزش پروژه‌های قابل بهره‌برداری نسبت به سال گذشته گفت: سال گذشته مجموع اعتبارات طرح‌های افتتاح‌شده در هفته دولت حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان بود که امسال به بیش از ۷۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه پروژه‌های هفته دولت امسال در هر ۳۷ شهرستان استان توزیع شده است، با اشاره به اجرای ۸۳۵ پروژه روستایی به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان، گفت: دهیاری‌های استان به‌تنهائی حدود 
۱۳۰۰ میلیارد تومان پروژه آماده کرده‌اند که نسبت به سال گذشته 
۱۶۰ درصد رشد داشته است.
امیری با اشاره به شرایط جنگی کشور طی ماه‌های گذشته اظهار کرد: با وجود تجربه جنگ ترکیبی، توسعه استان متوقف نشد و با فداکاری نیروهای مسلح، همکاری مردم و شکل‌گیری دفاع ملی، جنگ مدیریت شد.
وی درباره وضعیت ذخایر استان گفت: از نظر تأمین نیازهای عمومی مردم، وضعیت فارس حتی نسبت به پاییز ۱۴۰۳ بسیار مطلوب‌تر است و در صورت بروز شرایط خاص، مایحتاج مورد نیاز مردم برای چندین ماه در اختیار داریم.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع بنزین گفت: مردم نباید نگران تأمین بنزین باشند و انبارهای استان ذخیره کافی دارند. وی درباره احتمال تغییر نرخ بنزین نیز گفت این موضوع تکلیف قانونی است که در نهایت خرد جمعی حاکمیت درباره آن تصمیم‌گیری می‌کند.

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