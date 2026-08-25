نماینده مجلس عراق: هماهنگی بین ایران و عراق در مراسم اربعین کمنظیر بود
مشهد- خبرنگار کیهان:
رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع آبی مجلس عراق و جانباز مدافع حرم گفت: هماهنگی بین جمهوری اسلامی ایران و عراق در حماسه پیادهروی اربعین حسینی بسیار خوب بود و با برپایی هزاران موکب و خدمت هزاران نفر در آنها به زوار حسینی به بهترین نحو خدمترسانی شد.
فالح الخزعلی در مراسم تقدیر از دستاندرکاران ستادهای مراسم اربعین و تشییع رهبر شهید در مشهد افزود: هر خدمتی یک محدوده دارد اما خدمت به امام حسین(ع) هیچ سقفی ندارد. اربعین امسال و همزمانی با این آیین با مراسم تشییع رهبر عزیز ایران متفاوتتر از سالهای قبل بود و در هر خانه یک موکب تشکیل شد.
وی اضافه کرد: زیارت و حماسه اربعین در ادامه مسیر خونخواهی برای کشورهای مظلوم تا تحویل این پرچم به امام زمان(ع) ادامه دارد.
شهردار مشهد نیز در این مراسم گفت: مقاومت حکیمانهای در جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر شهید نهادینه شد و همه بر این باورند ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد. ملت ایران در حمایت از نظام و رهبری از جان و مال خود میگذرند.
محمدرضا قلندرشریف افزود: مشهد همواره جریانساز بوده و اوج شکوه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید نیز در مشهد رقم خورد و این عظمت در جهان منعکس شد.
وی ادامه داد: خدمات شهرداری مشهد در اربعین به زائران امام حسین(ع) نیز کمنظیر بود و پس از آن خدمترسانی به زائران دهه آخر صفر بدون وقفه انجام شد.
شهردار مشهد گفت: ۳۰ هزار نیروی شهرداری مشهد در بخشهای مختلف در این ایام مشغول خدمترسانی بودند و در سایه این همدلی و تعامل حداکثری حماسه کمنظیری رقم خورد.
رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد نیز در این مراسم گفت: در ایام اربعین حسینی(ع) کارکنان شهرداری مشهد در دمای بیش از ۵۰ درجه در نجف به بهترین نحو خدمت کردند.
جاوید افزود: در حوزه فرهنگی نیز برای دومین سال متوالی اقدامات فرهنگی را در شهر نجف اجرا کردیم و المان «کیف میناب» به عنوان نماد خونخواهی در نجف پیاده شد و در رسانههای خارجی بازتاب زیادی داشت.
وی اضافه کرد: حوزههای حمل و نقل و خدمات شهری با آمادهباش کامل نیروها در تمامی سطوح شهری اقدامات مناسبی انجام دادند.