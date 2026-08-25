رونمایی از ۸ سرویس هوشمند در سکوی «اصفهان هوشمند»

اصفهان- خبرنگار کیهان:

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان از رونمایی هشت سرویس جدید در سکوی «اصفهان هوشمند» خبر داد و گفت: این خدمات با هدف یکپارچه‌سازی مدیریت شهری، افزایش بهره‌وری، کاهش اتلاف منابع و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به شهروندان، رونمایی شد.

سعید فردانی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند در اصفهان اظهار کرد: زیرساخت «اصفهان هوشمند» یا همان سکوی شهر هوشمند تیرماه سال گذشته رونمایی شد و سال جاری هشت سرویس اجراشده در این سکو به بهره‌برداری و نمایش عمومی می‌رسد.

وی افزود: دوم شهریورماه از هشت سرویس جدید سکوی اصفهان هوشمند شامل روشنایی هوشمند، نیروگاه‌های خورشیدی، مدیریت منابع آب و کنتورهای هوشمند، مدیریت دفع آب‌های سطحی، پارکینگ‌های هوشمند، پایش کیفیت هوا، اطلاع‌رسانی هوشمند از طریق تابلوهای متغیر خبری و اطلاع‌رسانی هوشمند از طریق اعلان‌های صوتی رونمایی شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان ادامه داد: اصفهان، شهر شکوه و تمدن، امروز مسیر توسعه خود را از میان داده‌ها ادامه می‌دهد و سکوی اصفهان هوشمند بستری است که تلاش می‌کند مدیریت شهری را از حالت جزیره‌ای خارج و بخش‌های مختلف شهر را به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند.

فردانی تصریح کرد: در این سکو داده‌های بخش‌های مختلف مدیریت شهری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد و اطلاعات هر حوزه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه‌های دیگر باشد؛ به این ترتیب، فناوری اطلاعات از ابزار پشتیبان به یکی از ارکان اصلی مدیریت هوشمند شهر تبدیل می‌شود.

وی با تشریح برخی قابلیت‌های سرویس‌های جدید گفت: در بخش روشنایی هوشمند، خرابی تجهیزات در لحظه شناسایی می‌شود و با مدیریت دقیق‌تر روشنایی، زمینه کاهش اتلاف انرژی فراهم خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان افزود: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی نیز پایش هوشمند امکان مدیریت و نظارت دقیق‌تر بر تولید انرژی پاک را فراهم می‌کند و می‌تواند به افزایش بهره‌وری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر کمک کند.

فردانی با اشاره به خدمات مرتبط با مدیریت منابع آب گفت: کنتورهای هوشمند و سامانه مدیریت منابع آب، امکان پایش دقیق‌تر مصرف و مدیریت این منبع ارزشمند را فراهم می‌کنند و در کنار آن، مدیریت هوشمند دفع آب‌های سطحی می‌تواند در شناسایی و مدیریت بهتر این حوزه مؤثر باشد.

وی درباره پارکینگ‌های هوشمند نیز اظهار کرد: اتصال اطلاعات پارکینگ‌ها به سکوی اصفهان هوشمند، مدیریت این ظرفیت شهری و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری و هدایت بهتر سفرهای درون‌شهری را آسان می‌کند.