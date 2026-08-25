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کد خبر: ۳۳۶۷۴۹
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
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سرلشکر رضایی در دیدار رئیس شورای عالی قضائی عراق:

آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کشورهای منطقه خود درباره آینده خویش تصمیم‌گیری خواهند کرد و آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران خواهان عراقی مستقل و قوی است.
وی افزود: کشورهای منطقه خود درباره آینده خویش تصمیم‌گیری خواهند کرد و آمریکا در آینده منطقه جایگاهی نخواهد داشت.
به گزارش مهر، دبیر شورای عالی امنیت ملی بیان کرد: وضع گروهک‌های ضدایرانی مستقر در مرزهای دو کشور باید تعیین تکلیف شود.
فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق نیز در این دیدار گفت: از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران قدردانی می‌کنیم. سلام مقامات عراقی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ و یاد و خاطره شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس را گرامی می‌داریم. وی اظهار داشت: بر همکاری‌های منطقه‌ای و بر لزوم تأمین امنیت در مرزهای مشترک دو کشور تأکید می‌کنیم.

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