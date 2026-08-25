آتشسوزیهای گسترده
آتشسوزیهای گسترده جنگلها و زمینهای کشاورزی در اندونزی، با تشدید پدیده النینو و ادامه خشکسالی، بار دیگر به یک بحران زیستمحیطی منطقهای تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامهای اندونزی اعلام کردهاند عملیات گسترده زمینی و هوایی برای مهار آتش در مناطق مختلف سوماترا و کالیمانتان ادامه دارد.
بر اساس آخرین گزارشها، بیش از ۲۴ هزار نیروی امدادی و آتشنشان در عملیات مهار حریق مشارکت دارند و دهها بالگرد و هواپیما برای آبپاشی و پایش کانونهای آتش به کار گرفته شدهاند.
شدت دود و کاهش دید، فعالیت فرودگاهها را نیز تحت تأثیر قرار داده است، وزارت حملونقل اندونزی اعلام کرده در مناطقی که میزان دید از حد استاندارد کمتر باشد، پروازها ممکن است با تأخیر انجام شوند، تغییر مسیر دهند یا لغو شوند. فرودگاه سینگکاوانگ در استان کالیمانتان غربی نیز در روزهای اخیر تمامی پروازهای خود را به علت کاهش دید ناشی از دود لغو کرد. در مالزی نیز وضعیت هوا در ایالت ساراواک، در جزیره بورنئو، به شدت تحت تأثیر دود ناشی از آتشسوزیهای کالیمانتان قرار گرفته است و نزدیک به ۶۰۰ مدرسه در این ایالت به علت نامناسب شدن کیفیت هوا تعطیل و حدود ۲۰۰ هزار دانشآموز تحت تأثیر قرار گرفتهاند.