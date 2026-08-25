کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته از ترکیب این تیم کنار گذاشته شد
علیپوریان کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته از ترکیب این تیم برای بازیهای پاراآسیایی کنار گذاشته شد.
دور جدید اردوی آمادهسازی تیم ملی والیبال نشسته برای حضور در بازیهای پاراآسیایی در حالی از روزهای آینده آغاز میشود که داود علیپوریان در ترکیب اردونشینان حضور نخواهد داشت. مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک آخرین رویدادی بود که داود علیپوریان، تیم ملی والیبال نشسته را در آن همراهی کرد. بعد از این رقابتها که یک ماه پیش در هانگژو برگزار شد و با قهرمانی و کسب سهمیه پارالمپیک والیبال نشسته ایران همراه بود، علیپوریان تحت حواشی خودساخته از همراهی هم تیمیهایش در ادامه اردوهای آمادهسازی امتناع کرد. برای تشکیل اولین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بعد از مسابقات قهرمانی جهان، از ١٥ بازیکن دعوت شد که علیپوریان یکی از دعوتشدگان بود اما او در راستای اعتراضاتش در اردو شرکت نکرد.
در همین راستا و برای تشکیل دور جدید اردوی تیم ملی والیبال نشسته که دومین اردوی آمادهسازی بعد از مسابقات قهرمانی جهان به حساب میآید، داود علیپوریان از ترکیب اردونشینان کنار گذاشته شد. بدین ترتیب این اردو با حضور ١٤ بازیکنی که در اردوی قبل حضور داشتند، تشکیل خواهد شد. ترکیب اردونشینان تیم ملی والیبال نشسته به این شرح است:
میثم حاجی بابایی، صادق بیگدلی، حمیدرضا عباسی، امیررضا میرزایی، امیرحسین نوری، مهدی بابادی، حسین گلستانی، پارسا محمدی، محمد نعمتی، وحید بایلری، میثم علیپور، رسول اسدی، حسین دریکوند و مرتضی مهرزاد با توجه به کنار رفتن داود علیپوریان از ترکیب تیم ملی والیبال نشسته، باید برای حضور در بازیهای پاراآسیایی کاپیتان جدیدی انتخاب خواهد شد. پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ٢٦ مهر تا ٢ آبان در ناگویا برگزار میشود. تیم ملی والیبال نشسته به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این بازیها شرکت میکند.