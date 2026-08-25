آمارهای رسمی دولت آمریکا نشان می‌دهد ذخایری که ترامپ برای کنترل جهش قیمت نفت از آن استفاده می‌کند، باز هم کم شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ جدیدترین آمار نشان می‌دهد که ذخایر راهبردی این کشور برای بیست‌و یکمین هفته متوالی کاهش یافته است.

23 هفته از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران می‌گذرد و ترامپ پس از بسته شدن تنگه هرمز برای کنترل قیمت نفت در جهان دستور برداشت از ذخایر راهبردی کشورش را صادر کرد. همان ذخایری که در اسناد وزارت خزانه‌داری این کشور برای کنترل شوک‌های قیمتی ایجاد شده است.

حالا این ذخایر سه و هفت دهم میلیون بشکه دیگر کم شده و به 289 میلیون و 700 هزار بشکه رسیده است که در 43 سال گذشته تاریخ آمریکا سابقه ندارد. آن هم درست در زمانی‌که قیمت بنزین در این کشور بالای چهار دلار در گالن است.

گفتنی است آمارهای ارائه شده از سوی وزارت انرژی آمریکا نشان می‌دهد پیش از شروع جنگ ایران، میزان ذخایر نفت استراتژیک آمریکا 415 میلیون بشکه بود.

ترامپ در ماه مارس برای مقابله با اختلال عرضه نفت خام، دستور آزادسازی 172 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک را صادر کرد.

برآورد می‌شود با تحقق آزادسازی کامل 172 میلیون بشکه‌ای نفت، در نهایت میزان ذخایر استراتژیک آمریکا به زیر 243 میلیون بشکه سقوط کند که نصف میزان ذخایر استراتژیک پیش از آغاز جنگ ایران است.

کاهش ذخایر استراتژیک آمریکا بدان معناست که با بسته بودن تنگه هرمز و اختلال عرضه نفت از طریق تنگه باب‌المندب، آمریکا در بلندمدت دیگر توان مدیریت بازار انرژی با عرضه نفت خود به بازار را نخواهد داشت و بهای سوخت می‌تواند به صورت جهشی افزایش یابد.

به همین دلیل این کشور اکنون به‌شدت به‌دنبال یافتن راهکاری برای پایان بخشیدن فوری به جنگ با ایران است. طبق آخرین گزارش‌ها آمریکا فقط 40 روز دیگر ذخایر استراتژیک دارد!