ورود دلالان و قاچاقچیان به خرید گندم با قیمت 80 هزار تومان
دلالان و قاچاقچیان به خرید گندم با قیمت 80 هزار تومانی ورود کردهاند که دلیل آن، تأخیر طولانی دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران است.
به گزارش کیهان، سنگاندازی دولتی بر سر خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی، هر سال به شکلی رخ میدهد. سال گذشته به بهانه خشکسالی و امسال که بارندگی و تولید خوب بوده، با عدم پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران، بر سر راه خودکفایی مانع گذاشته میشود. پیشبینی شده که تولید گندم امسال به 14 میلیون تن برسد که کشور را از واردات بینیاز میکند اما خرید تضمینی گندم از سوی دولت، کند پیش میرود و پرداخت مطالبات کشاورزان با تاخیر طولانی مواجه شده است.
غلبه صرفه اقتصادی بر عقل راهبردی!
غلبه نگرش «صرفه اقتصادی» بر تفکر برخی مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و حتی وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت و سازمان تعاون روستایی، خودکفایی در محصولات و کالاهای اساسی را دهههاست؛ با چالش روبهرو کرده است.
رهبرشهید انقلاب در دیدار با مسئولان نظام در تاریخ 24 اردیبهشتماه 1398 فرمودند: «یک فکر جدیدی، یک فکر تازهای در یک بُرههای متاسفانه وارد شد در دستگاههای تصمیمگیری ما که ما را از خودکفایی دور کرد؛ و آن «صرفه اقتصادی» بود. گفتند تولید گندم و خودکفایی گندم صرفه اقتصادی ندارد؛ صرفه اقتصادی به این است که گندم را وارد کنیم. خب، بله معلوم است، ممکن است یک وقت صرفه اقتصادی در این باشد؛ اما وقتی جلوی گندمِ شما را گرفتند، جلوی واردات را گرفتند، به شما گندم نفروختند، چه کار میکنید؟ کدام دولت عاقلِ دنیا این کار را میکند؟ گفتند بروید مثلاً زعفران بکارید، گندم را وارد کنید، چون زعفران گرانتر در دنیا فروش میرود؛ صرفه اقتصادی این است!»
قاچاق گندم به خارج از کشور
گندم و کالاهای اساسی، نوعی سلاح راهبردی است اما تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، موجب شده بخشی از کشاورزان، محصول خود را به دلالان و قاچاقچیان بفروشند. بر اساس برخی اطلاعات دریافتی، در شرایطی که نرخ خرید تضمینی گندم 49هزار و 500 تومان تعیین شده، برخی کشاورزان این محصول را با قیمت کیلویی 80 هزار تومان و بیشتر به کشورهای همسایه، از جمله عراق و افغانستان قاچاق میکنند و پول خود را بهصورت ارز دریافت میکنند. البته برخی کشاورزانی که توان مالی دارند؛ گندم خود را در انبار نگهداری میکنند تا با قیمت بالاتر به دولت یا واسطهها و قاچاقچیان بفروشند. برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که تعدادی از کشاورزان گندم خود را با قیمتهای 40 تا 44 هزار تومان میفروشند. این گروه عموما کشاورزان دارای زمینهای خرد هستند که برای گذران زندگی ناچار به این کار شدهاند.
اهمیت پرداخت مطالبات در امنیت غذایی
آنچه اهمیت تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را از یک مسئله صرفاً مالی فراتر میبرد، اثر آن بر مسیر ورود گندم تولید داخل به شبکه رسمی خرید و ذخیرهسازی است. هر میزان گندمی که به دلیل نیاز کشاورز به نقدینگی از شبکه خرید تضمینی خارج و در اختیار واسطهها و قاچاقچیان قرار بگیرد؛ به همان میزان امکان مدیریت و نظارت دولت بر مسیر مصرف و ذخیرهسازی این محصول کاهش مییابد.
پرداخت بموقع مطالبات گندمکاران و اعلام قیمت خرید تضمینی برای سال زراعی آینده که بهزودی آغاز میشود؛ صرفاً یک تعهد مالی به تولیدکنندگان نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ امنیت غذایی و مدیریت ذخایر راهبردی کشور محسوب میشود.