ادعای مردمی بودن با سالن خالی!
انتشار ویدئویی تازه از محمد عمرانی، از بازیگران سابق تلویزیون که چندی است به خارج از کشور مهاجرت کرده، ابعاد جدیدی از شکست و انزوای جریانهای معاند و خودفروخته را برملا کرد.
عمرانی که زمانی در ایران از فرصت کار و خودنمایی برخوردار بود، پس از مهاجرت به کانادا و همراهی با جریانهای ضدانقلاب، اکنون برای اجرای نمایشی در سالنی کوچک با ظرفیت تنها ۲۰۰ نفر، مجبور به التماس رسانهای و تبلیغات فراوان در فضای مجازی شده است؛ تبلیغاتی که حتی قادر به
پر کردن صندلیهای همان سالن محقر نیز نبوده است.
تصاویر منتشرشده نشان میدهد سالن اجرای او تقریباً خالی از تماشاگر بوده و این چهره مدعی «مردمی بودن» حتی نتوانسته توجه ۲۰۰ مخاطب را در خارج از کشور به خود جلب کند.
وی که خود نیز در بخشی از صحبتهایش به صراحت به مشکلات مالی و عدم استقبال مخاطبان اشاره دارد، اذعان میکند که در ایران درآمد و اعتبار داشتند، اما خارج از کشور هیچکس برای آنها ارزش و امتیازی قائل نیست. این موضوع بار دیگر حقیقت تلخ هنرمندان خارجنشین را نمایان میسازد؛ کسانی که پس از پشت کردن به کشور و ملت خود، نهتنها مشروعیت خود را از دست دادهاند، بلکه با صندلیهای خالی سالنها و انزوای کامل روبهرو شدهاند.