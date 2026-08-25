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کد خبر: ۳۳۶۷۲۰
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۸
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سردار ابن‌الرضا:

میدان را در چارچوب منافع ملی گسترش خواهیم داد

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: کسانی که میدان فشار را گسترش می‌دهند، بدانند، ما هم برای دفاع از مردم، میدان را در چارچوب منافع ملی گسترش خواهیم داد.
سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای ایران، اقتصاد، آسایش و رفاه مردم توام با امنيت بخشی از میدان دفاع است؛ هر فشاری که معیشت و امنيت مردم را هدف بگیرد، بخشی از جنگ است. 
به گزارش فارس، او در ادامه آورده است: کسانی که میدان فشار را گسترش می‌دهند، بدانند، ما هم برای دفاع از مردم، میدان را در چارچوب منافع ملی گسترش خواهیم داد.

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