سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: کسانی که میدان فشار را گسترش می‌دهند، بدانند، ما هم برای دفاع از مردم، میدان را در چارچوب منافع ملی گسترش خواهیم داد.

سردار سید مجید ابن‌الرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: برای ایران، اقتصاد، آسایش و رفاه مردم توام با امنيت بخشی از میدان دفاع است؛ هر فشاری که معیشت و امنيت مردم را هدف بگیرد، بخشی از جنگ است.

به گزارش فارس، او در ادامه آورده است: کسانی که میدان فشار را گسترش می‌دهند، بدانند، ما هم برای دفاع از مردم، میدان را در چارچوب منافع ملی گسترش خواهیم داد.