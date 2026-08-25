صدای واشنگتن را در ایران میشنوید!شرافتمندانه تسلیم شوید!
محمد خاتمی، انتحاری آمریکا در ایران در دیدار با سیدهادی خامنهای باز هم نام تسلیم مقابل رژیم تروریست مطبوعش را به صلح تغییر داد و در پوشش شرافت و عقل، بر دستیابی به صلح شرافتمندانه تاکید کرد.
سیدهادی خامنهای نیز از علاقه عاطفی رهبر شهید به خاتمی گفت و مواضع سرکرده باند اصلاحات و الیگارشی غربگرا در ماهها و روزهای اخیر را مهم و قابل توجه در جهت راهبردهای سیاسی و بینالمللی کشور دانست.
در پاسخ؛ اول باید به تحریف بزرگ انجام شده توسط سیدهادی خامنهای در ادعای او مبنی بر علاقه عاطفی رهبر شهید به خاتمی پرداخت که عاری از واقعیت است. خاتمی از سران فتنه 88 است که با بردگی آمریکا و اجرای نقشههای دشمن به همراه دیگر سران فتنه تقلای براندازی نظام را داشت اما کور خواند.
خاتمی با تهمت تقلب در انتخابات به نظام همراهی کرد اما در خفا اعتراف کرد که تقلبی نشده است که سقوط انسانی و حقد و کینه او علیه انقلاب و نظام اسلامی را نشان میدهد. چگونه میشود که امام شهید به این شخص علاقه داشته باشد؟ جرج سوروس از بزرگترین صهیونیستهای جهان و پدر انقلابهای رنگی است.
این سرمایهدار صهیونیست، خاتمی را به عنوان نماینده و کارگزار خود برای فتنهگری علیه ایران و اسلام و براندازی نظام اسلامی برگزیده بود. دیدار با سورس صهیونیست و همراهی با فتنههای بعدی علیه نظام نیز از جمله دیگر سوابق سیاه و رسیدگی نشده خاتمی است.
نکته دیگر اینکه، آمریکا با نهایت خوی استکباری و تروریستی خود به قتل رهبر شهید، دانشآموزان میناب و... اقدام میکند، ترامپ تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام میکند، در داخل هم صدای این رژیم تروریست یعنی خاتمی و برخی دیگر ایران را مقصر جنگ جا میزنند و میگویند صلح کنیم تا ترامپ بداند بمباران ایران هزینهای برایش ندارد و میتواند همانطور که اعلام کرد، ایران را نابود کند. ترامپ در حالیکه اندیشمندان غربی و عناصر سیاسی در آمریکا میگویند فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده، با وجود طیف غربگرا به ویژه خاتمی امیدوار است که نظام را سرنگون و ایران را به عصر حجر بازگرداند.
این طیف که تا خرخره از رانت اقتصادی برخوردار است، اجازه فعالسازی ظرفیتهای گسترده ایران برای مدیریت اقتصادی و رفع محاصره را نمیدهد و با سیاهنماییها و اظهار عجز و ضعف، آدرس حمله به ایران را به آمریکا و اسرائیل میدهد. این افراد به دنبال تسلیم ایران و تخریب امنیت روانی مردم هستند و باید مورد پیگرد قانونی و قضائی قرار بگیرند.
رگههایی از این رویکرد متأسفانه در برخی مسئولان نیز دیده میشود زیرا دشمن جنگ وجودی به ایران تحمیل کرده و نه تنها به واگذاری مؤلفههای قدرت ایران مانند توان هستهای، موشکی، منطقهای و... راضی نیست بلکه میخواهد ایران را تجزیه کند، در این شرایط که مسئولان باید باید سیگنال قوت و قدرت به دشمن ارسال کنند و در برابر تهدید دشمن بایستند، نقاط ضعف را فریاد میزنند و القا میکنند که نمیتوانیم کار را جلو ببریم. در حالیکه برای آن نقاط ضعف، راهحلهای قوی و راهبردی بسیاری وجود دارد اما نادیده گرفته میشود. ملت مبعوث ایران با تبعیت از امام خامنهای (حفظهالله) پشتیبان مقاومت ایران اسلامی و نیروهای مسلح و آماده گسترش نقشآفرینی در راستای پیشرفت کشور است و اجازه نمیدهد دشمن به اهداف پلیدش برسد.