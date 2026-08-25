فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به گروهک‌های تکفیری وعناصر معاند مستقر در آن‌سوی مرزها هشدار داد: مرزهای ایران خط قرمز است و هرگونه تحرک، شرارت و اقدام علیه آن با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.

امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از مناطق مرزی شمال‌شرق کشور و بررسی میزان آمادگی رزمی، توان دفاعی و نحوه استقرار یگان‌های این نیرو در مرزها، گفت: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از اشراف اطلاعاتی کامل، تمامی تحرکات دشمن در آن‌سوی مرزها را به‌صورت شبانه‌روزی رصد و پایش می‌کند.

وی افزود: این اشراف اطلاعاتی موجب شده است تا طرح‌های عملیاتی رزم زمینی دشمن پیش از هرگونه اقدام مؤثر، شناسایی و خنثی شود و دشمن نتواند اهداف خود را در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلامی ایران عملیاتی کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به آمادگی بالای یگان‌های این نیرو در مرزهای شمال‌شرق کشور تصریح کرد: استقرار یگان‌های متحرک هجومی و واکنش سریع در مرزها، در کنار آمادگی همه‌جانبه نیروهای مسلح، موجب ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر تهدیدات دشمن شده است.

امیر سرتیپ جهانشاهی ادامه داد: امروز تمامی ظرفیت و توان یگان‌های نیروی زمینی ارتش در مرزهای کشور، در خدمت تأمین امنیت، صیانت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مقابله با هرگونه تهدید قرار دارد و اجازه نخواهیم داد هیچ دشمنی امنیت مرزنشینان عزیز و مردم ایران اسلامی را خدشه‌دار کند.

به گزارش مهر، وی با اشاره به عملکرد نیروی زمینی ارتش در جنگ تحمیلی اخیر در حوزه پهپادی گفت: نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی به دستاوردهای ارزشمندی دست یافته است و در جریان جنگ تحمیلی اخیر نیز با به‌کارگیری پهپادهای تهاجمی «آرش»، اهداف و پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در منطقه را با دقت مورد اصابت قرار داد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با هشدار به گروهک‌های تکفیری و عناصر معاند مستقر در آن‌سوی مرزها که درصدد ایجاد ناامنی و انجام اقدامات تروریستی در نزدیکی مرزهای کشور هستند، خاطرنشان کرد: هرگونه تحرک، شرارت و اقدام علیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران با پاسخی قاطع و کوبنده مواجه خواهد شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی تأکید کرد: در صورت هرگونه تجاوز و تعدی، تمامی مواضع و پایگاه‌های عوامل تهدیدکننده امنیت کشور، در تیررس توان پهپادی و توپخانه‌ای یگان‌های نیروی زمینی ارتش قرار خواهد داشت و پاسخ نیروهای مسلح به هرگونه تهدید، سریع، دقیق و پشیمان‌کننده خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به تجهیز یگان‌های نیروی زمینی ارتش به تسلیحات و تجهیزات نوین گفت: امروز نیروی زمینی ارتش در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارد و با بهره‌گیری از تجهیزات و تسلیحات جدید، متناسب با هر نوع تهدید، طرح و برنامه عملیاتی مشخصی برای مقابله با دشمن در اختیار دارد.فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان تأکید کرد: مرزهای جمهوری اسلامی ایران خط قرمز نیروهای مسلح است و هرگونه تجاوز و تعدی به خاک مقدس ایران اسلامی، با پاسخی قدرتمندتر از گذشته مواجه خواهد شد.