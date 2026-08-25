یکی هم توی غاره!(گفت و شنود)
گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: رسانههای معروف و مقامات آمریکایی و اروپایی با ارائه دهها سند و شواهد غیرقابل انکار از شکست قطعی ترامپ در حمله نظامی به ایران خبر میدهند.
گفت: یک کارشناس آمریکایی گفته است؛ ترامپ برای سرپوش گذاشتن بر ماجرای فضاحتبار اپستین، جنگ با ایران را شروع کرد و حالا برای فرار از رسوایي شکست به دنبال راهکاری برای خروج آبرومندانه(!) از جنگ میگردد!
گفتم: جزیره فحشاء را اپستین با ماموریت از سوی رژیم صهیونیستی راه انداخته بود و اسناد موجود حکایت از آن دارند که نتانیاهو با تهدید ترامپ به افشای کثافتکاریهایش در جزیره فحشاء او را وادار به جنگ با ایران کرده است.
گفت: حالا نتانیاهو خودش را کنار کشیده و ترامپ بدبخت بیچاره پلید کودکخوار برای نجات خود به این در و آن در میزند!
گفتم: دو نفر برای شکار شیر رفته بودند، یکی از آنها به شیر شلیک کرد ولی تیرش به خطا رفت و شیر به آنها حمله کرد. آنکه شلیک کرده بود برای فرار از حمله شیر بالای درخت رفت و آن دیگری وارد یک غار شد ولی هر چند دقیقه یکبار از غار بیرون میآمد و دوباره با حمله شیر درون غار میرفت. آنکه بالای درخت بود، پرسید چرا درون غار نمیمانی؟ و یارو گفت؛ فلانفلان شده، آخه یک شیر هم درون غار است!