اندیشه ابنسینا پس از قرنها همچنان طنینانداز است
همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس بنیاد بوعلیسینا با بیان اینکه فلسفه و اندیشههای اصیل محدود به زمان نیستند، گفت: اندیشه ابنسینا پس از قرنها همچنان طنینانداز است، زیرا او تنها فرزند زمانه خود نبود، بلکه در شکلدهی به آینده نیز نقش داشت؛ از این رو نمیتوان اندیشه او را صرفاً به دوره تاریخی زندگیاش محدود
کرد.
انشاءالله رحمتی در آیین گرامیداشت شیخالرئیس ابوعلیسینا و روز پزشک که در آرامگاه بوعلیسینا برگزار شد، با تأکید بر ماندگاری اندیشههای این فیلسوف و دانشمند ایرانی گفت: ابنسینا متعلق به قرن چهارم و پنجم هجری نیست و اندیشه و تفکر او همچنان با مسائل امروز و آینده ارتباط دارد.
وی با اشاره به مفهوم نوگرایی گفت: یکی از آسیبهای امروز این است که تصور کنیم هر اندیشهای چون متعلق به گذشته است، الزاماً کهنه شده است؛ در حالی که ابنسینا تازگی را معیار اصالت نمیدانست و حقیقت را معیار قرار میداد.
رئیس بنیاد بوعلیسینا خاطرنشان کرد: باید میراث کهن را با نگاهی نو بازخوانی کرد و اندیشههای بزرگان را متناسب با نیازهای امروز تفسیر و بررسی کرد تا بتوان از میراث علمی و فلسفی ابنسینا برای درک بهتر مسائل امروز و ساختن آینده بهره گرفت.