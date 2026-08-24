شيراز- خبرنگار كيهان:

بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز، ضمن تشریح دستاوردهای گروه جهادی شهدای آب اظهار داشت: گروه جهادی شهدای آب شرکت آب و فاضلاب شیراز از زمان ثبت رسمی در اسفندماه ۱۴۰۱، به عنوان بازوی توانمند و پیشرو، نقشی کلیدی در راهبرد‌های توسعه و پایداری شبکه آبرسانی ایفا کرده است و امروز با افتخار می‌توان گفت که کارنامه این گروه، آینه‌ای از عزم راسخ برای خدمت به مردم است.

وی افزود: ما در مجموعه شرکت آب و فاضلاب شیراز، خدمت‌رسانی بی‌منت به مناطق کم‌برخوردار و ارتقای سطح کیفی و کمی شبکه توزیع را وظیفه اصلی خود می‌دانیم. بر اساس آمار عملکرد این گروه جهادی، تاکنون بیش از

۴۴ هزار و ۵۴۰ متر عملیات خط انتقال و شبکه توزیع آب با موفقیت به انجام رسیده و پروژه‌های مهمی نظیر آبرسانی از سد درودزن، آبرسانی به شهر صدرا، شهرستان فسا، روستاهای داریون، شاپورجان، بیدقطار، تل‌کره‌ای، نجف‌آباد، بیستون و بسیاری از مناطق دیگر با دقت و کیفیت مطلوب به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در ادامه به تداوم این مسیر جهادی در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: تلاش ما بر این است تا با شناسایی نقاط نیازمند توسعه و اصلاح، پروژه‌های جدید را با حداکثر سرعت عملیاتی کنیم. تا گامی دیگر در مسیر پایداری آب شرب مشترکین برداشته باشیم.

بهروزی با اشاره به اقدامات تعمیراتی و حمایتی نیز تأکید کرد: علاوه‌بر توسعه شبکه، گروه جهادی شهدای آب در بخش‌های عملیاتی نظیر حفاری چاه‌های جدید، نوسازی چاه‌های قدیمی و بازسازی منازل مادران معظم شهدا نیز حضور فعال داشته و این اقدامات نه تنها یک وظیفه فنی، بلکه ادای دینی به ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است.