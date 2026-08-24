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کد خبر: ۳۳۶۶۹۱
تاریخ انتشار : ۰۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
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امضای ۲ تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌ها میان خوزستان و بصره عراق

اهواز- خبرنگار کیهان‌:
دو تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌‌های اقتصادی و تجاری میان استان‌های خوزستان و بصره عراق به امضا رسید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه این تفاهم‌نامه‌ها در جریان سفر رئیس شورای بصره به استان خوزستان به امضا رسیدند‌، گفت: نخستین تفاهم‌نامه که با موضوع ایجاد بازارچه‌های مرزی و مناطق اقتصادی و صنعتی مشترک می‌باشد‌، میان استانداری خوزستان، سازمان منطقه آزاد اروند و استانداری بصره به امضا رسیده است.
جواد کاظم‌نسب الباجی افزود: براساس این تفاهم‌نامه یک بازارچه مرزی به مساحت چهار هکتار در هر یک از دو سوی مرز ایران و عراق ایجاد خواهد شد و همچنین مناطق اقتصادی و صنعتی مشترک به مساحت ۱۰۰ هکتار در هر یک از دو کشور راه‌اندازی می‌شود که پس از طی مراحل و صدور مجوزهای لازم، زمینه استقرار صنایع مشترک و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی را فراهم خواهد کرد. 
وی خاطرنشان کرد: در تفاهم‌نامه دوم میان اتاق بازرگانی خرمشهر، اتاق بازرگانی بصره و استانداری بصره، استقرار دفاتر نمایندگی متقابل و توسعه همکاری‌های تجاری مورد توافق قرار گرفت که ایجاد این دفاتر با هدف تسهیل ارتباط و پشتیبانی از تجار و فعالان اقتصادی دو طرف انجام می‌شود و در این تفاهم‌نامه همچنین بر تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، توسعه همکاری‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک تأکید شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تاکید کرد: توسعه این همکاری‌ها در راستای سیاست‌های اقتصادی استان و با هدف تقویت تعاملات تجاری با عراق دنبال می‌شود و خوزستان آمادگی دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود برای توسعه متقابل مبادلات اقتصادی میان دو طرف استفاده کند.
کاظم‌نسب الباجی در پایان گفت: در حاشیه این نشست‌ها، موضوعاتی از جمله تکمیل خط ریلی بصره- شلمچه با همکاری پیمانکاران، توسعه همکاری‌ها در حوزه گردشگری سلامت و گسترش تبادلات فرهنگی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت که می‌تواند در کنار توسعه روابط اقتصادی، به تقویت تعاملات اجتماعی و فرهنگی میان دو طرف کمک کند.

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