بازدید از مرکز اطفای حریق و بررسی آمادهسازی محل مشخص برای فرود و برخاست بالگردهای آبپاش
تالش- خبرنگار کیهان:
فرماندار تالش به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مدیرکل جمعیت هلال احمر گیلان، از مرکز اطفای حریق این شهرستان بازدید و روند آمادهسازی پد بالگردهای آبپاش را بررسی کرد.
رضا جمشیدی سهساری فرماندار تالش، به همراه محمدعلی ویشکایی مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان، و هادی سلیمی مدیرکل جمعیت هلال احمر گیلان، با حضور در مرکز اطفای حریق شهرستان تالش، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و روند احداث و آمادهسازی محل مشخص برای فرود و برخاست بالگردهای آبپاش را بررسی کردند.
فرماندار تالش در این بازدید با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساختهای مقابله با آتشسوزی جنگلها، عنوان کرد: این مرکز بهعنوان تنها مرکز تخصصی اطفای حریق در غرب گیلان، از ظرفیت و اهمیت ویژهای در حفاظت از عرصههای طبیعی و جنگلهای هیرکانی برخوردار است.
وی افزود: این مجموعه علاوه بر نقش مؤثر در مدیریت و مهار حریق، در اجرای پروژههای آبخیزداری و صیانت از میراث جهانی و باستانی جنگلهای هیرکانی نیز جایگاه مهمی دارد و باید برای تجهیز و راهاندازی کامل آن، اعتبارات مورد نیاز اختصاص یابد.
جمشیدی سهساری همچنین بر تسریع در آمادهسازی پد بالگردهای آبپاش تأکید کرد و گفت: ارتقای آمادگی و بهرهگیری از ظرفیتهای هوایی، میتواند نقش مؤثری در واکنش سریع و مهار بهموقع آتشسوزیهای احتمالی در مناطق جنگلی و صعبالعبور داشته باشد.