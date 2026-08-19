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کد خبر: ۳۳۶۳۸۱
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۱
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جمعی از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه شدند

 

 

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس‌جمهور، خواستار برخورد با هنجارشکنان و مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه شدند.

محمدرضا احمدی سنگری، نماینده رشت و خمام و ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت مواظبت از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی، حفظ ارزش‌های دفاع مقدس و برخورد با هنجارشکنان و مروجان فرهنگ برهنگی در جامعه، خواستار رسیدگی به وضع موجود شدند.

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